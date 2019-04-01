宏達電發送Q版大甲媽祖御守　迎接大甲媽祖遶境

▲宏達電發送Q版大甲媽祖御守。（圖／翻攝HTC論壇）

財經中心／綜合報導

台灣宗教界盛事「大甲媽祖遶境」即將在4月7日起駕，宏達電（2498）今天（1日）宣布，今年再度與中華電合作推出Q版大甲媽祖御守，而且只送不賣，不僅在中華電大甲服務中心發送，同時在HTC論壇和臉書粉絲團舉辦限量抽獎，只要轉發文章影片就有機會獲得。

一年一度的台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境」即將登場，每一年皆吸引國內外上百萬的人潮參與遶境活動，沿途有許多信徒虔誠的祈求家人能得到大甲媽祖的平安庇佑與賜福，並被Discovery列舉為世界三大宗教盛事之一，更在2011年獲指定為「國家重要民俗文化資產」。

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▲宏達電「2019大甲媽祖遶境 人手一機」。（圖／翻攝HTC論壇）

今年「大甲媽祖遶境」即將在4月7日起駕，宏達電宣布今年再度與中華電合作推出Q版大甲媽祖御守，而且只送不賣，不僅在中華電大甲服務中心發送，同時在HTC論壇和臉書粉絲團舉辦限量抽獎，只要轉發文章影片就有機會獲得。

宏達電同時宣布，即日起到4月30日期間，為響應大甲媽祖遶境，在遶境區域中的 #中華電信門市，還有加碼購機好禮可以拿，而且這次活動的Slogan是「2019大甲媽祖遶境 人手一機」，並提醒網友到媽祖遶境活動現場參與，記得秀出自己的HTC手機。