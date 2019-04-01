彩迷開心啦！獎金2000元以下免稅調到5000元　財部研議

▲彩迷開心啦！財政部同意研議，將現行中獎獎金2,000元以下，調高到5,000元。（圖／記者傅誠攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（1）日到立法院財政委員會接受質詢，民進黨立委施義芳質詢時問及彩券獎金免稅的問題，他說，買彩券2000元以下免稅，已經是1979年所訂定的，至現在已經40年了，民眾的購買力也不一樣了，應該要調整到5,000元，財政部同意在3個月內研議完成。

財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，施義芳問及蘇建榮有沒有買公益彩券過？蘇建榮回應，曾經買過但每次買的金額不超過200元，不超過較貴的便當錢，他也曾經中過獎，最多是800元左右。

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但施義芳話鋒一轉，表示現在公益彩券中獎獎金如果是在2,000元以下免稅，是1979年時訂立的，當時的購買力與現在的購買力完全不同。施義芳表示，依據主計5,-處的購買力計算，當時2,000元的購買力應該提高到5,000元。

蘇建榮表示，根據統計公益彩券、刮刮樂中獎，獎金2,000元以下的比率大約是99％左右，也就是大部分的彩券、刮刮樂中獎幾乎都不用課稅。但是確實有些外界反應，應該要提高中獎獎金免稅額，財政部可以研議，大約3個月內出爐。