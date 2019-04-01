影／3月PMI、NMI雙揚「最壞情況已過」　看好未來半年幅度創5年來最高

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布3月台灣採購經理人指數（PMI）續揚0.5個百分點至48.8%，不過已連續5個月呈現緊縮；非製造業經理人指數（NMI）則終結連續2個月的緊縮，指數回升10.2個百分點，來到55.8%。

全體製造業對「未來6個月的景氣狀況」自2018年9月以來首次呈現擴張，指數躍升9.2個百分點至52.1%，也是2014年2月以來最大攀升幅度。另觀察6大產業表現，僅基礎原物料產業持續呈現緊縮，不過電子暨光學產業與交通工具產業中斷連續5、7個月的緊縮，分別來到53.6%與56.3%，也是這個月全體製造業展望指數轉為擴張的主因。

非製造業對「未來6個月的景氣狀況」已連續9個月呈現緊縮，指數小幅彈升2.9個百分點至48.7%，也是2018年7月以來最慢緊縮速度。在8大產業中，有3個產業回報未來景氣狀況為緊縮，包括批發業（44.6%）、運輸倉儲業（46%）、零售業（47.7%），另教育暨專業科學、資訊暨通訊傳播業與營造暨不動產則呈現擴張，至於住宿餐飲業及金融保險業則為持平態度。

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▲中華經濟研究院院長陳思寬。（圖／記者紀佳妘攝）

中華經濟研究院院長陳思寬表示，PMI連續5個月呈現緊縮，但緊縮速度已有趨緩跡象，NMI則中斷連續2個月的緊縮，對於未來半年景氣展望也來到2018年7月以來最慢緊縮速度，儘管市場氣氛轉好，但並未到需求暢旺的程度，對於未來景氣仍呈現持平態度。

至於台灣今年景氣展望，中央研究院經濟研究所所長簡錦漢指出，去年底、今年初各界看景氣是非常悲觀，不過他認為最壞的情況已經過去了，主要是有2大因素，首先是台灣目前有許多新發展的契機，如5G新技術應用，帶動廠商對未來的預期，再者是美中貿易戰衝擊，使得不少廠商不敢下單，然而現在傳出美中談判有進展，則有利於廠商下單，整體來看，台灣景氣可望慢慢好轉。