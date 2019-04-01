選市長殘念！Crazy Friday、吳蕚洋、璩美鳳都噴了兩百萬

圖文／鏡週刊



親民黨立委陳怡潔調閱資料發現，去年九合一選戰中選會共沒收1,568位候選人保證金，國庫進帳1億4,137萬元。其中，被沒收候選人得票率最高的，就是有「最強里長」稱號，以無黨籍參選台南市長落敗的陳永和。

陳永和去年參選台南市長拿下11萬7,179票，得票率達12.1％，但是因為台南市長保證金退還門檻為選舉人數154萬6,862人的10％，也就是15萬4687票，因此陳永和儘管選得漂亮，但200萬元保證金仍被國庫沒收。

陳永和選前曾受訪表示，保證金是靠他的妻子解除定存，加上從幫女兒準備的嫁妝中湊出來的，不過因為他拿下很高的票數，所以選後他還是覺得「花得很值得」。

同樣以無黨籍參選台南市長的「Crazy Friday」林義豐同樣200萬元保證金遭到沒收，他拿下8萬4,153票，以8.7％得票率在台南市長候選人中排名第4。

請繼續往下閱讀...

被沒收200萬元保證金的其他10位六都市長候選人包括：台北市長落選人吳蕚洋、李錫錕；高雄市長落選人璩美鳳、蘇盈貴；台中市長落選人宋圓通；台南市長落選人許忠信、蘇煥智、桃園市長落選人朱梅雪、楊麗環、吳富彤。



更多鏡週刊報導

【國庫大進帳】九合一選戰沒收保證金驚人 橘委爆高達1.4億元

2020來場君子之爭 賴清德向韓國瑜喊話：誰贏誰帶領台灣

賴清德哽咽：寧可輸掉初選 不可能傷害蔡總統