影／頂新魏應行用牛肉泡麵比喻混油案　喊冤：「說到橄欖油，天就黑一邊！」

記者林淑慧／台北報導

味全前董事長魏應充前年因油品案入獄服刑二年，其弟、頂新集團董事長魏應行今（1）日出面喊冤表示，該案從頭到尾是調合油，根本不是橄欖油，而北市府衛生局做過多次抽驗，從未開出一張罰單，一切合法，卻遭此對待，「冤嗎？ 沒有人要聽啊，姓魏的悲哀！」

▲頂新集團董事長魏應行（圖左）為魏應充因油品案入獄服刑二年，出面拍攝影片澄清。（圖／翻攝自魏應充臉書）

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對外界一再誤解味全是用混油，說只有1%的橄欖油卻冒充橄欖油來賣，魏應充還因此被判二年坐牢一事，魏應行今天以拍攝的影片對外澄清。

「該案從頭到尾是調合油，根本不是橄欖油。」魏應行說，外界以訛傳訛說味全賣的是橄欖油價格，卻是調合油內容，真是天大誤解。

他並指出，從未出現過橄欖油這三個字，自始至終就是調合油，名稱叫做綠果多酚調合油。依據法規，100%純油才能叫橄欖油，30%以下橄欖油純度就叫做調合油。

外界形容味全是用「魚翅」價賣出「冬粉」內容來比喻，魏應行則用以媒體報導牛肉泡麵外包裝的牛肉畫很大塊，內容卻不是那麼大塊作類比，強調味全賣的就是調合油，「事實上是廉價的冬粉價賣出冬粉內容，哪裡來的詐欺？」

在影片最後，魏應充補充說明，北市府衛生局做過多次抽驗，從未開出一張罰單，一切合法，卻遭此對待，澄清誤解真的很重要。