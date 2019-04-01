鴻海去年EPS8.03元優於預期　股價漲逾8.9%站上80元關卡

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）
記者姚惠茹／台北報導
鴻海（2317）2018年財報出爐，去年第4季獲利寫下歷年單季第3高紀錄，雖然全年稅後純益1290.65億元，年減6.97%，創5年新低，但因去年減資2成，EPS 8.03元優於預期，激勵鴻海今天（1日）股價最高來到80.1元，漲逾8%，創近4個月高點。
鴻海去年第4季營收1.81兆元，季增31.6%，年增 4.6%；毛利率7%，季增1.13個百分點，年增0.9個百分點；營益率 3.55%，季增 1.27 個百分點，年增 1.68 個百分點；稅後純益626.19億元，季增151.72%，年減12.62%；EPS 4.06元。
鴻海2018年全年營收5.29兆元，年增12.5%；毛利率6.27%，年減0.17個百分點；營益率 2.57%，年增 0.18 個百分點；稅後純益 1290.65億元，年減6.97%，創5年新低；EPS 8.03元，較2017年EPS 8.01元增加。
鴻海董事長郭台銘2月再買進1500張自家股票，連續4個月加碼，估計共投入23.7億元，買進3萬4520張股票，手中持股增至133萬1998張，持股比約9.6%。
鴻海去年第4季獲利寫下歷年單季第3高紀錄，雖然全年稅後純益1290.65億元，年減6.97%，創5年新低，但因去年減資2成，EPS 8.03元優於預期，激勵鴻海今天股價最高來到80.1元，漲逾8%，創近4個月高點，若以減資後股本138.63億股估算，市值來到新台幣1兆1104億元。