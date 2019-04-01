鴻海去年EPS8.03元優於預期　股價漲逾8.9%站上80元關卡

在美中貿易談判正面發展激勵下，美股三大指數上周五同步齊揚，而外資持續偏多操作，加上上市櫃公司年報今（1）日將全數出爐，由於去年上半年達景氣高峰，上市櫃公司去年獲利可望創高，將比前年的2.19兆元成長1%。在台股三王開盤大漲下，激勵台股今日集中市場加權指數開盤跳空大漲73.64點，以10714.68點開出，一舉飛越10,700大關八大類股「漲」聲響起翻紅續揚，指數漲幅隨即來到逾90點，指數最高來到10,733.60點，續創波段新高。