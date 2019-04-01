如何成為好的領導人？微軟執行長分享：須具備這三項特質

▲微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

在微軟待了20多年，目前已擔任5年執行長的納德拉（Satya Nadella）花了很多的時間在思考，究竟怎麼樣才是一個好的領導人，經過多年的探討，今年2月，他在世界行動通訊大會（MWC）上發表他認為的好的領導人應具備的三個特質。

根據CNBC報導，納德拉認為，身為一個職行長，需要具備以下的三個特質：

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提供清晰方向

在發生危機或是陷入混亂時，一名好的領導人應該提供明確的方向、化解困境，納德拉表示，「領導人都擁有一種難以形容卻不可思議的能力，就算碰上從未遇過的情況也能給予清楚的方向，如果做不到，把事情越搞越糟，那那種人不能被稱為領導人。」

產生正能量

雖然提供明確的方向相當重要，但納德拉表示，這並不是領導人應該有的唯一特性，要當一個好的領導人，必須對自己該做的事抱有熱情。

納德拉說，「領導人應該帶來正能量，如果一名領導人自己說他自己很棒、團隊很棒，但卻覺得身邊的人都很糟糕很爛，那他絕對不是一個好的領導人。」

納德拉補充，「你必須創造能量傳遞給周圍的人，有點像傳福音，若是想成功，你必須要有你的追隨者。」

▲納德拉認為好的領導者應該為團隊帶來正能量。（圖／pixabay）

在任何情況下都能帶領成功

成功並非一蹴可及之事，勢必會碰上許多波折，但不管怎樣，好的領導人都必須帶領你的團隊往成功邁進並獲取它。

納德拉說，「領導人必須在碰上障礙的情況下，還能帶領大家成功，不能說什麼要等天氣好，九大行星排成一條線的時候才要展現才華，那樣的說詞並不具備領導力。」

在微軟，面試求職者時，他們會鼓勵員工追求自己的熱情所在，並接受自己所扮演的角色，這同時也是他們徵才列入考量的項目之一。

MWC的會談最後，納德拉表示，若是覺得自己沒辦法做到這項三特質，那就盡自己所能把事情做到最好，並從錯誤中學習，「要成為好的領導人，你必須承認自己在這三件事中並不完美，激勵自己去學習，就算成功了也不要高傲。」

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