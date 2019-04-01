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曾簽證被拒8次、身兼多職　華裔老闆榮登全美員工最愛CEO

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▲▼視頻通訊公司Zoom的執行長袁征。（圖／翻攝自百度百科）

▲視頻通訊公司Zoom的執行長袁征。（圖／翻攝自百度百科

財經中心／綜合報導

美國矽谷的科技公司在過去一年鬧出了不少風波，但在一片喧鬧中，還是有熱愛自己工作及老闆的員工，求才與求職網站Glassdoor做了一個匿名公投，讓員工們票選最佳雇主，最終由視頻通訊公司Zoom的執行長袁征拔得頭籌。

綜合外電報導，Glassdoor以自家的演算法評選2018年美國百大企業最受員工愛戴的執行長，Zoom的執行長袁征以高達99%的支持度榮登第一，贏過了臉書執行長祖克柏及蘋果執行長庫克。

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袁征的出身為中國山東科技大學，是一名大陸移民，90年代申請美國簽證時曾被拒絕八次，耗費兩年，終於在第九次成功，1997年到矽谷後，先於WebEx任職，在公司擔任工程副總裁。

2011年，袁征自立門戶，Zoom Video就這樣問世，公司專攻雲端運算技術，提供企業視訊會議服務，客戶包括Uber和Box等知名公司，目前估值逾10億美元，成功擠進獨角獸俱樂部，短短幾年發展令人讚嘆。

儘管看似一帆風順，Zoom的創立初期，袁征也曾一個人身兼多職，不僅僅是技術方面，銷售、管理等面向都要顧及，但他卻更加勤奮，讓他在一票競爭中脫穎而出。

生活相當低調的袁征在網路上少有消息，在獲取「百大企業最受員工愛戴的執行長」冠軍時，他在推特上寫道，「這個獎項不是我一個人的，它代表著團隊創造的公司文化，Zoom的核心價值是快樂和愛心。」

對於員工，袁征表示，他不在意員工過去的經歷，也不在意從哪所學校畢業，重點是在於自我的學習與激勵，他希望員工們都能在工作和幸福中獲得平衡，也希望員工們喜愛在Zoom的工作，「想讓員工退休後，想到在Zoom Video工作的時光，湧現的是幸福的回憶。」而在GlassDoor的調查中，員工對於袁征的評價都是「誠實謙遜、聰明有遠見」。

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關鍵字：Glassdoor,雇主,Zoom,袁征

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