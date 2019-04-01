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台指期多頭火力旺一早大漲逾百點　成功站上10700點關卡

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰談判有解，市場轉趨樂觀，美股4大指數吹起反彈號角，其中標普500指數創下1998年來第1季最佳漲勢，亞股同步跟上這波漲勢，台指期今（1）日一路向上走高，電子期指、金融期指齊揚，指數一早漲逾百點，一舉站上10700點關卡，截至9點5分在10705點附近震盪。

美中貿易談判恢復樂觀，帶動美股4大指數同步收高，同時也為第一季畫下完美的句點，其中道瓊工業指數上週五終場大漲211.22點，漲幅0.82%，收25928.32點；標準普爾500指數也漲18.96點，漲幅0.67%，報2834.4點；那斯達克指數收高60.16點，漲幅0.78%，以7792.32點作收；費城半導體指數尾盤同步上揚21.71點，漲幅1.58%，收1395.51點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨上週五雙雙大漲逾百點，台股震盪走高，指數一度受到獲利了解賣壓出籠，盤勢由紅翻黑，不過台積電、鴻海等權值股挺身而出，終場勁揚104.78點，以10641.04點作收，成交量1209.89元，三大法人同步站在買方，合計買超109.89億元，其中自營商買超42.37億元，投信買超1.7億元，外資及陸資買超65.82億元。

台指期上週五震盪收紅，一開盤隨即向上攻堅，蓄勢向10600點關卡邁進，盤中企圖收復22日跳空缺口，尾盤上漲105點，收在10598點，與現貨相較，逆價差43.04點，成交量12萬8133口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少130口至2萬7754口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3055口至5萬7846口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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