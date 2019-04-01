上市櫃年報創高 　台股早盤大漲逾90點突破10,730點續創波段新高



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

在美中貿易談判正面發展激勵下，美股三大指數上周五同步齊揚，而外資持續偏多操作，加上上市櫃公司年報今（1）日將全數出爐，由於去年上半年達景氣高峰，上市櫃公司去年獲利可望創高，將比前年的2.19兆元成長1%。在台股三王開盤大漲下，激勵台股今日集中市場加權指數開盤跳空大漲73.64點，以10714.68點開出，一舉飛越10,700大關八大類股「漲」聲響起翻紅續揚，指數漲幅隨即來到逾90點，指數最高來到10,733.60點，續創波段新高。

台積電 （2330）早盤再飆波段新高，報每股251元，早盤漲幅2.04%；大立光（3008）早盤漲幅1.3%；鴻海（2317）帶頭衝，早盤漲最多，大漲逾6%。



美國在新一輪貿易談判提出的方案改善，包括強制技術轉讓，雙方重啓協商，有望結束貿易爭議，三大指數全數上漲，道瓊工業平均指數3月29日終場上漲0.82%或211.22點、收25,928.68點，創3月21日以來收盤高；週K線上漲1.67%，季K線上漲大漲11.15%、為2013年Q1以來最大單季漲幅。那斯達克指數上漲0.78%或60.16點、收7,729.32點，創3月21日以來收盤高；週K線上漲1.13%，季K線大漲16.49%、為2012年Q1以來最大單季漲幅。標準普爾500指數上漲0.67%或18.96點、收2,834.40點，創3月21日以來收盤高；週K線上漲1.2%，季K線大漲13.07%、為2009年Q3以來最大單季漲幅。

邁入4月後，美股新一季財報將公布，像是摩根大通、高盛、花旗、IBM、GE等，都預定4月中旬之前公布；Google、德儀、亞馬遜、蘋果等，則預計4月下旬公布財報。

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安聯投信表示，台股短線上會呈現震盪整理，但以中長線來看，仍看好雲端、資料中心、5G 應用等網路相關需求成長持續，搭配材料升級，挹注相關廠商營收表現。