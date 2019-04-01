兩領頭羊帶陸股向前衝　謝金河：高殖利率優勢是台股亮點

▲專營民生必需品的「海天味業」和中國大陸第一大白酒股「貴州茅台」帶領陸股往前衝。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河上月30日在臉書發文指出，中國大陸深滬股市今年漲幅傲視全球，國家主席習近平也指示要把股市當成國家競爭力組成的部分，其中寫下歷史新天價的兩檔個股，竟然不是金融股或科技股，而是專營民生必需品的「海天味業」和中國大陸第一大白酒股「貴州茅台」。

謝金河表示，上月29日，茅台股價一天大漲47.1元人民幣，漲幅5.85%，股價寫下866.68人民幣天價，市值最高達10920億人民幣（將近新台幣5兆元）。該公司有公布去年的獲利狀況，去年全年浄利達352.04億元人民幣，年成長30%，EPS 28.022元人民幣，茅台也決定每10股配145.392元人民幣，殖利率約1.7%。

請繼續往下閱讀...

茅台因為有著龐大的中國大陸市場，業績不斷成長，股息配發也年年上升，2016是61.71元人民幣，2017為67.87元人民幣，去年109.99元人民幣，今年再拉升至145.392元人民幣。但以殖利率來看，台積電為4%，兩相比較之下，仍是台股殖利率高。

另一間專營醬油生產的海天味業，近期股價飆升至87.06元人民幣，市值達2358.62億人民幣（約新台幣10728億元），市值超過鴻海。據了解，海天味業去年全年營收達170.34億元人民幣，浄利為43.65億元人民幣，EPS 1.62元人民幣。

海天味業的股價漲那麼高，本益比高達53.64倍，比茅台的30.47倍還高。今年海天味業宣布10股配9.8人民幣現金，殖利率只有1.12%，這家佛山醬油廠能享有這麼高本益比，息率只有1%左右，也令人感到不可思議。

謝金河提到，近期A股陸續公布配息，像招商銀行息率約2.84%、五糧液2.54%、海康威視約1.84%、大華股份1.74%、平安保險1.1%、歌爾1.17%，他指出，在A股要找到殖利率2%以上的公司並不好找，反觀台灣大多數上市櫃公司殖利率都從4%起跳，今年殖利率超過10%的公司好幾家，這個高殖利率優勢，是台股最大的亮點。