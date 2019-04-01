影／今天起跨行轉帳500元以下　每天有一次免手續費

記者戴瑞瑤／台北報導

ATM、網路銀行跨行轉帳手續費調降今天(4月1日)正式上路，從今天開始，民眾不論是用ATM或網銀，跨行轉帳500元以下，每天可以有一次免費優惠；轉帳501元到1000元，手續費也從15元降到10元。

過去透過ATM或網銀跨行轉帳，不管金額多寡，全部一律收手續費15元。從今天開始，所有銀行的ATM、網路銀行，小額跨行轉帳手續費都調降，分為3個級距：

500元以下-每日可免收1次手續費，第二筆起每筆10元、不限次數

501至1000元-每筆手續費收10元、不限次數

1001元以上-維持現行每筆15元

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500元以下手續費免費優惠，是採「每個帳戶」計算，如果要轉帳1000元，可以若拆單成500元、500元，由2個不同帳戶進行轉帳，就能免去手續費。

▲跨行提款手續費今天起調降。（圖／記者李毓康攝）

但要值得留意，跨行轉帳手續費優惠只僅限在「個人帳戶轉個人帳戶」，個人帳戶轉到企業帳戶就沒有優惠，像是民眾買網拍轉帳給店家，不管轉帳是在500元以下，或是在1000元以下，都不會有手續費優惠，仍然是單筆15元計算。

銀行業者也建議，若民眾想省下手續費，可以善用2種帳戶。第一是薪轉戶，各銀行幾乎都會給予每個用戶每月3到5次的跨行轉帳免費優惠；第二是數位帳戶，部分銀行的數位帳戶有3-5次的跨行轉帳免費優惠。

據銀行局統計，2017年一整年，500元以下的轉帳筆數只有1494萬筆；501元到1000元的轉帳筆數為1762萬筆；大部分民眾轉帳都是1000元以上，整年共有1.94億萬筆。而這次手續費的調降，預估全體銀行每年將損失近3億元的手續費收入。