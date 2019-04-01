賞櫻去！今天起用外幣ATM換10萬日圓　現賺1張晴空塔門票

▲外幣ATM提領日圓限時2個月優惠。（圖／玉山銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

2019年日本櫻花季來臨！玉山銀行今天(4月1日)起到5月31日，在全分行外幣ATM提領日圓，皆可享有花季限定牌告匯率優惠日圓0.1分，國內各家銀行發行的金融卡都能使用，若用玉山的提款卡從外幣帳戶提款，價差最多可以達280元，相當於現賺一張晴空塔門票。

根據觀光局統計，近3年國人旅日人次年年攀升，搭上兒童清明連續假期，去年4月份更是創下新高達到46萬8000多人次。2019年初因全球經濟動盪，各國避險資金湧入日圓，使得日圓現鈔匯率飆至2年來新高，但觀察近3個月的日圓匯率走勢可以發現日圓一路回貶，銀行業者建議，可以趁現在以相對划算的匯率價格。

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因應出國賞櫻旺季，玉山銀行在國內所有分行，推出外幣ATM優惠活動，今天起至5月31日，只要使用國內任一家銀行發行的金融卡提領外幣，即可享有日圓0.1分、美金5分匯率優惠。

但要特別注意，他行金融卡需付跨提手續費5元，而若是持玉山金融卡提領外幣，除了享日圓及美金匯率優惠，更可享人民幣2分與港幣2分優惠且免手續費。

若持有玉山銀行外幣帳戶，建議買外幣省匯差二大步驟：透過玉山網路銀行及行動銀行APP買外幣，享日圓0.13分、美元3.5分、人民幣2分、港幣2.3分匯率優惠，另外再透過外幣ATM從外幣帳戶提領現鈔，就能加碼現折50元匯差手續費。

同樣換10萬日幣，以日圓現金匯率0.2817、即期匯率0.2797為例：

1.一般臨櫃換匯：以日圓現金匯率0.2817計算，共需2萬8170元台幣。

2.用他行的提款卡，到玉山銀外幣ATM從台幣帳戶提領：用現金賣出匯率0.2817，再享優惠0.1分，加上跨行提款手續費5元，共需2萬8075元台幣，省下95元台幣。

3.用玉山的提款卡，到玉山銀外幣ATM從台幣帳戶提領：用現金賣出匯率0.2817，再享優惠0.1分，免跨行提款手續費，共需2萬8070元台幣，省下100元台幣。

4.用玉山的提款卡，到玉山銀外幣ATM從外幣帳戶提領：用即期匯率0.2797，再享優惠0.13分，加上匯差手續費優惠50元，共需2萬7890元台幣，省下280元台幣。

玉山銀行目前在全國138家分行都有設立外幣ATM，主要提供日圓、美元提領，其中68家分行也同時提供美元現鈔。玉山銀行表示，去年5月賞櫻季熱潮，玉山外幣ATM當月交易高達2.5萬筆，提領金額更逾新台幣6.7億元。