Smart智富／開放勞退自選　才能創造三贏



文／Smart智富雜誌 王儷玲

根據2019年最新出爐的勞保局精算報告，勞保年金破產時間將提前1年，從原本的2027年提前至2026年。其實勞保財務危機早已不是新聞，只是礙於勞工薪資太低、退休金額太少，使得勞保改革有執行上的困難。

勞保年金改革必須長期多元漸進。目前勞保若降低給付或提高保費，都會使勞工受到衝擊，因此，提升退休基金投資績效是年金制度永續經營的重要關鍵，可惜政府提出的改革方案卻不重視這個問題。

另一個被忽略的地方是推動勞退自選機制。勞工除了勞保之外，還有勞退提供額外的退休金儲蓄準備帳戶，而且勞退新制是「確定提撥制」，絕不會有破產問題。過去許多民調顯示，將近7成民眾都贊成政府應該開放勞退自選平台。

以私校退撫儲金制的自主投資成果為例，該制度從2014年起實施，依風險屬性分為積極型、穩健型、保守型3種基金，2014年到2016年的累積報酬率，分別為9.74%、8.35%、3.86%，這些投資績效為服務30年的私校教師，除了公教人員保險之外，每月提供1萬7,000元～4萬6,000元的退休所得，是台灣建立專業退休投資理財平台的成功經驗。

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如果未來勞退可參考私校退撫儲金制的做法，實施自主投資，不但能增加勞工自願提撥退休準備的誘因，也可以提升投資報酬率。舉例來說，一個薪資3萬元的勞工，如果從25歲工作到60歲退休，假設薪資年增1%，投資報酬率3%，在目前僅雇主每月提撥6%退休準備金、勞工零自提，退休時勞工在勞退新制下可領到約158萬元退休金，相當於每月只能領到6,696元。

但是如果勞工能自願提撥3%退休準備金，退休時每月就能有1萬44元退休金；若自願提撥到月薪的6%，退休時每月就可領到1萬3,392元。

如果能開放勞退自選平台，假設年報酬率可增至5%，在相同情況下，就算勞工沒有自提，每月也可領到約1萬元；若是勞工願意自提6%，每月就能領到1萬9,900元。這顯示開放勞退自選平台，將讓勞工單靠勞退新制就能每月領有將近2萬元的退休金，自然較不用擔心勞保是否破產的問題。

開放勞退自選平台，不但能增加勞工自願提撥的誘因，又可讓勞工善用自選投資平台的多元商品，做好退休理財規畫，達到分散風險，提高長期投資績效，以及節稅等多重效益，對政府、勞工、業者來說將是三贏，政府應盡快推動勞退自選平台，降低勞保財務危機的衝擊。(本文作者為政治大學副校長、中華民國退休基金協會理事長)



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