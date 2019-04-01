雲端最有錢／千萬退休金怎麼存？「債券型基金」10年達陣

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退休金該準備多少錢? 根據平面媒體及某大資產管理公司合作的《退休金大調查》顯示，如果想要安穩的過退休生活，至少要準備1500萬。因為按照台灣民眾退休年齡及平均餘命來計算，平均退休生活約20年，以每個月3萬元支出計算，加上每年上揚的物價，退休金就需要1500萬元。聽起來這麼龐大的數字，到底應該怎麼存?

40歲才開始學理財的知名理財達人－怪老子蕭世斌，40歲以前學的是最熱門的電子工程，做事拚命，每天工作超過15小時，36歲就做到科技公司高階主管，一場餐會發現自己的身價竟然不如一位做「組頭」的同學，這讓他大受刺激，回去運用自己的專業，仔細研究投資觀念，結果被他發現－72法則的賺錢密碼。運用這個賺錢密碼再加上債券基金固定配息利滾利的方式，竟然在50歲就順利退休。

債券型基金真的這麼好嗎? 為什麼要投資債券型基金，投資債券型基金的意義又是甚麼? 這麼多債券型基金該怎麼選擇? 複利達人怪老子，理財講師郭俊宏，還有我們的基金達人羅際夫，將在雲端最有錢第16集節目中討論。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）







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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。