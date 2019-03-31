影／讓股民瘋狂的白牌伺服器廠　臉書、微軟都是他客戶

記者周康玉／台北報導

興櫃股王緯穎（6669）日前（3/27）掛牌，開盤不到10分鐘大漲126元，漲幅50.8%，來到374元。短短數分鐘，緯穎市值攀升到640億元，是今年來掛牌市值最大公司。

除了創下今年來掛牌市值最大公司的紀錄外，緯穎在上市前備受矚目，光是競拍底價就和得標價差130多元，換言之，光是抽中就可現賺13萬元，因此吸引25萬人參與申購，中籤率僅1.54%。還一度被法人認為，等待抽籤那幾天，因為申購筆數將超過30萬筆，估計凍結資金超過750億元，竟成了台股量縮的原因。

緯穎成立於2012年，是緯創（3231）子公司，主要提供大型資料中心的整機伺服器，臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等科技巨頭都是他客戶。光是這些大客戶的營收貢獻就超過九成，目前積極開發亞馬遜雲端運算服務（AWS），成長動能可期。

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緯穎自2017年登興櫃以來，不僅營收年年創新高，每年更是以兩倍以上的成長規模增胖，截至去年年營收來到1810.6億元，稅後淨利達55.78億元，每股賺38元，法人看好，今（2019）年全年度營收就會正式跨過2,000億元大關。

▼興櫃股王緯穎掛牌，董事長林憲銘與證交所交換紀念品。（圖／記者周康玉攝）