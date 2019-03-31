影／鄭崇華超級科技迷　小時愛天文、退休砸千萬拍8K片

記者周康玉／台中報導

台達電創辦人鄭崇華小時候熱愛天文，前年砸3000萬打造物理館；長大更對著迷尖端影像8K，不僅用8K投影機支持兩岸知名文學家白先勇製作的《義俠記》，還砸上百萬美金，投資全球第一支8K環境紀錄片《水起．台灣》，是個不折不扣的實踐主義科技迷。

鄭崇華在高中時期自福建離鄉背井，在台中一中念書，假日不像其他同學找朋友或回家團圓，只能把學校當作家，看著星星想念家人，邊看邊猜想，「會不會媽媽也在看著同樣的星星？」

鄭崇華因為愛天文，於2017年耗資3000萬在台中科博館合作打造「物理世界」，甚至還把台達產線上最尖端的科技搬到展區。

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對於影像技術，鄭崇華更為著迷。即使退休後，所有事業都交給了接班人，唯獨8K投影機讓他最掛心，不時出來擔任推銷大使、站台。

▼台達電創辦人鄭崇華經常為自家8K投影機活動站台。（圖／記者周康玉攝）

品牌長郭珊珊巧妙地引述論語當中的《學而》形容鄭崇華，她說「汎愛眾，而親人」是鄭崇華多年前就開始對環境議題的重視；「行有餘力，則以學文」當中的「文」等於「花紋、圖案」，也是最普遍的溝通工具，鄭崇華想用8K影像來凸顯一些被忽視的環境議題，因而願意砸下重金投資8K環境紀錄片《水起．台灣》的拍攝。

台達電從前（2017）年就投入鐳射投影機，先完成4K投影機，領先業界。然而，鄭崇華坦言，技術走在前面，有時候走得太快就很寂寞了，做出來也沒人播放。後來NHK Enterprises找上台達，希望台達的投影機能參與日本2020東京奧運，才進一步有了8K投影機的誕生。

從技術層次來看，8K投影機為什麼這麼難？鄭崇華說，關鍵是亮度。過去若採用LED，光源越強，衰減就越快，台達最後以雷射解決此難題。

《水起．台灣》是由日本NHK Enterprises拍攝團隊操刀，動員NHK團隊和台達員工共50多人，從勘景到拍攝完成共耗時1年9個月，業界人士透露，全程至少花費100萬美元。鄭崇華的技術的堅持，顯示他不僅是個超級科技迷，更是個科技實踐主義者。

▼台達電8K水起台灣環境紀錄片於台中科博館首映。（圖／記者周康玉攝）

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