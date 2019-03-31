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耗時1年9個月　台達電《水起．台灣》台日同步首播

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▲▼台達電8K水起台灣環境紀錄片首映，台中科博館，鄭崇華，海英俊 。（圖／記者周康玉攝）

台達電出資製作的8K影片首播，台達電創辦人鄭崇華（右起）、董事長海英俊與科博館館長孫維新手比8手勢合影。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台中報導

台達電子文教基金會出資製作的8K影片《水起．台灣》，今（31）日下午3點與日本NHK BS 8K衛星頻道對全球播映，在台灣則是於台中科博館同步播映，是全球第一部8K環境紀錄片。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，這部影片是由日本NHK Enterprises拍攝團隊操刀，動員NHK團隊40多人、台達員工10人。為了忠實呈現台灣水景的多種面貌，以四季作為觀察點，順著黑潮的流向，南從墾丁北至北海道一路勘景，從勘景到拍攝完成共耗時1年9個月，業界人士透露，全程至少花費100萬美元。

請繼續往下閱讀...

郭珊珊表示，拍攝過程中，共使用了2台8K攝影機、2台高速攝影機、3台8K空拍機與2台水底攝影機等，捕捉包括宜蘭棲蘭山逐漸消失的地衣苔蘚、台中七家灣溪櫻花鉤吻鮭的生態復育以及屏東墾丁珊瑚白化等現象，以8K細緻影像傳達在地球暖化及人為活動下，水及相關環境所受到的影響。

台達電創辦人鄭崇華表示，台達電在8K投影機是走在全球最前面，能夠有能力拍攝8K影片的團隊，全世界也只有NHK Enterprises拍攝團隊了。但因為技術太先進，軟體太少，走在前面是很孤獨的，希望有更多人願意投入軟體。

鄭崇華表示，台灣年降雨量看似雖多，卻愈來愈不平均，且伴隨著地球暖化的程度日趨惡化，極端氣候對台灣水資源分佈所造成的衝擊也愈來愈大，希望透過台達領先的8K投影技術，擴散《水起．台灣》紀錄片的影響力，讓更多人透過8K環境紀錄片感受地球的危機。

台達電去（2018）年10月就與關聯企業Digital Projection International Ltd. （Digital Projection）在日本共同發表全球首台25000流明數的超高亮度DLP 8K投影機；今日播放用的投影機更是超越前次，達到36000流明數。

鄭崇華表示，過去台達電很多8K技術沒有走入家庭，就是因為在LED框架下，光源越大用，衰減越快，但台達電用鐳射技術克服此問題。因此台達8K投影機近日更獲「2019 InAVation專業應用最創新投影機獎」以及「TNT (Top New Technology) Award 最佳新技術獎」二項大獎，被推崇為是視訊領域革命性的突破。

為了讓更多民眾感受8K投影的震撼與感受台灣水資源的困境，台達基金會與科博館合作，自4月2日起至4月7日，在科博館立體劇場做8K公益播映，民眾只要在科博館官網進行預約即可免費索票。

▼台達電8K水起台灣環境紀錄片首映，台達電品牌長郭珊珊（右）。（圖／記者周康玉攝）

▲▼台達電8K水起台灣環境紀錄片首映，台中科博館，鄭崇華，海英俊 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼台達電8K水起台灣環境紀錄片首映，台中科博館，鄭崇華，海英俊 。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：台達電,8K,紀錄片,NHK,《水起．台灣》,投影機

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