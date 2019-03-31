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郭台銘參選2020總統？杜紫宸分析優勢：郭董年輕粉絲很多！

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▲文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸表示，支持鴻海集團董事長郭台銘參選2020總統大選。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

▲文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸表示，支持鴻海集團董事長郭台銘參選2020總統大選。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

財經中心／台北報導

外界盛傳國民黨有意徵召鴻海集團董事長郭台銘參選2020總統大選，對此，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸表示，郭台銘因手機代工建立起鴻海集團的事業版圖，年輕朋友們都用蘋果手機，也讓郭台銘擁有不少年輕粉絲，出來選總統有他的群眾魅力。

2020總統大選的藍營候選人備受關注，鴻海集團董事長郭台銘今（31）日在臉書上PO文徵才，但卻在文末標註：「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼博不容易，大家一起做實事。」引發網友熱議，紛紛留言：「期待您出來救台灣，選總統吧！」

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▲各方力拱鴻海集團董事長郭台銘參選2020總統大選，郭台銘臉書粉絲頁今（31）日PO出郭與美國總統川普的合照，引發不少想像空間。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲各方力拱鴻海集團董事長郭台銘參選2020總統大選，郭台銘臉書粉絲頁今（31）日PO出郭與美國總統川普的合照，引發不少想像空間。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

杜紫宸表示，郭台銘近期動作頻頻，包括協助台灣在地的農產品銷售，他的做法並不是找一個政治人物去簽約，他是實際上在賣台灣這塊土地生長出來的農產品，並認為郭董的貢獻比韓國瑜要來得更高。

對於郭台銘參選總統大選的優勢，杜紫宸以朋友兒子為例，指出年輕人都愛用蘋果手機，朋友曾經問過兒子如果郭台銘出來選總統，會不會投給他？結果朋友的兒子斬釘截鐵地說：「我一定投他！」顯示郭董在年輕族群中的群眾魅力。

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關鍵字：2020總統大選,郭台銘,鴻海,杜紫宸

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