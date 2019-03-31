國稅局明起大查稅　月子中心、夜市小吃、娃娃機業剉咧等

▲國稅局針對營業人實施全面營業稅稅籍清查作業，夾娃娃機店也入列。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

為加強稅籍管理，掌握稅源及防杜逃漏稅，國稅局查稅明（1）日啟動，此次追查的行業包含夜市、醫美診所、月子中心或產後護理之家、娃娃機、寵物美容與旅館、夜店、日租套房，甚至是網路交易等，都會進行選案查核。

值得注意的是，但是根據財政部資料顯示，全台的娃娃機還有7,000~8,000台，同時也是常常被檢舉逃漏稅的的主要行業，所以娃娃機今年也首次被列入選案查核的對象。

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財政部北區國稅局表示，為加強稅籍管理，掌握稅源及防杜逃漏稅，今年持續對已辦或未辦稅籍登記的營業人實施全面營業稅稅籍清查作業，並針對露營場、夾娃娃機店、網路交易營業人、美容醫療院所、產後護理機構、夜市商圈營業人及經營寵物美容、寵物旅館、夜店、日租套房等營業人執行清查。

國稅局 4月1日起至年底進行清查

北區國稅局指出，依據加值型及非加值型營業稅法規定，營業人於開始營業及停、復業前，應辦理稅籍及停、復業登記。並且依據規範規定，營業人申請稅籍登記事項有變更或營業人合併、轉讓、解散或廢止時，應於事實發生之日起15日內申請變更或註銷稅籍登記。

▲夜市、月子中心、醫美診所、寵物相關等營業人，也列入查稅範圍之內。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）

國稅局將自今年4月1日起至同年12月31日止，全面清查轄內公司行號稅籍登記情形及實際營業狀況，如發現營業人有未辦稅籍登記、登記事項與現況不符、擅自歇業他遷不明、暫停營業未依規定申報核備或已註銷而未依規定申請註銷登記情事，將發函通知補辦；至於查定課徵小規模營業人，如發現營業費用、營業類別、面積有異動者，將按實際營業情形覈實查定銷售額，已達使用統一發票標準者，將輔導並核定使用統一發票。

國稅局呼籲營業人先自行檢視，如有未依前開規定申請稅籍設立或變更登記者，請儘速依規定補辦，維護自身權益。

大學生網路銷售商品未繳營業稅 遭罰

而高雄國稅局則指出，網路交易也在查核對象之內。並指出，近期查得轄內某大學生利用網路平台銷售貨物，未依法辦理稅籍登記，交易金額高達500多萬元，經核算其未辦登記期間平均每月銷售額已超過20萬元，達使用統一發票標準，該分局除就其銷售額按5%稅率補徵營業稅外，並依逃漏的營業稅額及進貨未依規定取得進項憑證情節，分別依規定裁處罰鍰。