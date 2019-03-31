魏應充PO文邀網友到康師傅故鄉踏青　頂新斥資60億打造成美文化園

▲成美文化園區有中部地區最精緻的庭園景觀，四季各有不同風情，魏應充PO文形容：「園區裏的紅花綠葉美不勝收。」（圖／翻攝自魏應充臉書）

記者林淑慧／台北報導

趁著周末難得好天氣，最新網紅企業家魏應充今（31）日一早在臉書PO文，力邀網友們走訪「康師傅故鄉」彰化成美文化園區，並以園區內的庭園景觀及魏家祖厝等美照，「紅花綠葉美不勝收、歡迎大家相招作夥來」。

頂新集團斥資2億美元（約新台幣60億元），在彰化縣永靖鄉打造成美文化園區，整個園區面積16.5公頃，以頂新魏家百年祖厝成美公堂，為園區的中心及主題展區，另有「和德園」植物生態園區。

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▲頂新集團魏家的百年祖厝成美公堂，為成美文化園區的中心及主題展區。（圖／翻攝自魏應充臉書）

成美文化園區的規劃者也來頭不小。全案委由曾設計比爾．蓋茲基金會與可口可樂世界，全球前三大建築師事務所NBBJ負責規劃，主要參考上海新天地及台北華山藝文中心概念，具備文創及餐飲、住宿、購物、旅遊等功能。

「淡淡的三月天 ，彰化成美文化園區裏的紅花綠葉美不勝收， 假日春郊好去處 ，歡迎大家相招作夥來。」魏應充用六張親自拍攝的照片，在臉書上力邀鄉親們走訪踏青。

▲成美文化園區面積達16.5公頃，除了魏家百年祖厝，還包括「和德園」植物生態園區。（圖／翻攝自魏應充臉書）