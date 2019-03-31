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貴州茅台去年每天賺4.4億　霸氣董座：「不是你想喝，我就多生產！」

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▲貴州茅台業績表現亮眼，2018年淨利為人民幣352.04億元，年成長三成；換算下來，茅台每天賺進約新台幣4.4億元。（圖／CFP）

▲貴州茅台業績表現亮眼，2018年淨利為人民幣352.04億元，年成長三成；換算下來，茅台每天賺進約新台幣4.4億元。（圖／CFP）

記者林淑慧／台北報導

A股股王貴州茅台去年業績表現亮眼，2018年淨利大賺人民幣352.04億元，年增三成，相當於每天賺進新台幣4.4億元；對於茅台酒目前一瓶難求，茅台集團董事長李保芳表示，「茅台（酒）不是汽車，不是你想喝，我就多生產。」顯示茅台酒的稀缺程度。

李保芳日前在博鰲論壇上表示，茅台的年報很漂亮，2018年營收達人民幣736.39億元，年增26.5%；淨利為352.04億元，年成長三成；換算下來，茅台每天賺進9645萬元（約新台幣4.4億元）。

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▲貴州茅台2018年業績表現亮眼，外資高盛更上調貴州茅台的目標價至1016元。（圖／CFP）

▲貴州茅台2018年業績表現亮眼，外資高盛更上調貴州茅台的目標價至1016元。（圖／CFP）

「現在賣的茅台酒滿足不了三分之一的需求，滿足率只會下降。」李保芳說，現在茅台酒一瓶難求，在最近一個很長的時間，茅台酒的產能還有6600噸的生產能力正在擴建，預估今年年底可望完工。

另外，茅台集團也首度在財報中揭露減少的經銷商數量，光是去年，在大陸共減少607家經銷商；其中，茅台酒經銷商達437家，外界解讀為茅台集團整頓經銷商的力道大於預期。

貴州茅台業績表現亮眼，也推升股價走勢。大陸A股上周五（29日）開盤，貴州茅台跳空開出後一度飆漲到人民幣866.68元的歷史新高，終場以853.99元作收，續創史上新高價，外資高盛更上調貴州茅台的目標價至1016元。

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關鍵字：貴州茅台,李保芳,博鰲論壇

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