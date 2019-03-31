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正妹網紅遇瘋狂粉絲猛傳肉麻私訊　遭冷處理竟然割腕示愛

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▲▼正妹網紅吳小姐。（圖／記者紀佳妘攝）

▲正妹網紅回想起一次恐怖經驗，遇到一位瘋狂粉絲傳肉麻訊息，冷處理後竟然割腕示愛。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

留著一頭浪漫長髮、長相甜美的吳小姐在朋友介紹之下，從大二開始當show girl，一天收入5000元，近幾年則往外拍、直播及主持發展，曾經一天連接3份工作，剛開始不太會拿捏與粉絲互動的尺度，就有一名粉絲狂傳肉麻簡訊，被冷處理後竟然衝到她工作現場割腕示愛，嚇得她趕緊躲到後台。

她回想起一次可怕的經驗，多年前有一位男粉絲經常在網路上對她噓寒問暖，但時間久了卻發現不太對勁，常常傳一些肉麻訊息，甚至還以男友的口吻說出「寶貝，妳在幹嘛？」等訊息，決定以「不讀不回」的冷處理方式因應。

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某一天她在台上工作時，該名粉絲突然衝上前來，劈頭就說「妳怎麼都不回我了，這腕是為妳割的」，嚇得她趕緊躲到後台，向廠商反應有一位男粉絲表現不太正常，她也坦言，做這行很容易被粉絲騷擾，因此現在看到比較熱情、主動示好的粉絲，也不太敢有太多互動，改用按讚、傳貼圖等方式簡單回覆，避免再有粉絲做出失控的舉動。

此外，她也分享一次印象深刻的外拍經驗，一名攝影師以拍攝雜誌封面為由，請她著妝到汽車旅館拍攝，到了現場後，攝影師卻拿出好幾件性感內衣要她穿上拍攝，還好朋友陪同現場，發現不對勁趕緊走人。

至於談及職場性別歧視經驗，她說，先前擔任門市店員時，老闆就以女生無法幫忙搬重物為由，給薪不如男性多，然而近期也遇過想要簽長期主持合約的老闆，特別詢問她現在有沒有男朋友，以及未來是否有結婚生子的打算，讓她覺得不受尊重，她認為，「這與工作上所需的專業並沒有直接關係」。

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關鍵字：網紅,直播,偷拍,摩鐵,粉絲,工作,外拍

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