連假到這裡玩就對了！換匯遊英日韓3國現在最省



▲連假假期，許多人會請假出國旅遊，而隨著出國地點不同，換匯就是一大學問。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉姵呈／綜合報導

清明連假要來了，想要出國旅遊、節省旅費的人照過來！除了善用海外消費優惠神卡獲得高回饋，結匯省錢也是一大學問，而就今年年初以來，觀察各主要非美貨幣匯率，目前以日本、韓國、英國結匯相對來說最便宜。

根據匯銀統計，今年以來新台幣對美元貶值0.32%，其他主要非美貨幣中，貶幅大於新台幣的三大幣別，韓元及英鎊貶幅超過1%、日圓跌幅也接近1%。也就是說，與年初相比，以新台幣在非美貨幣中波動相對穩定，但受到日韓經濟數據下修，特別是出口及通膨的疲弱、美國聯準會更為鴿派以及英國脫歐受挫等影響，相同的新台幣結匯，可以買到更多的韓元、日圓及歐元。這對哈日、哈韓及想趁機來一趟歐洲之旅的人來說，可以節省的費用相對多！

旅遊達人Marco（化名）就建議，由於匯率波動難以預測，在不同的結匯時機，一樣的旅遊預算，就會造成「購買力的差距」。因此，不如趁著新台幣升值的時候，根據匯率來計畫貨幣貶值的旅遊地區，加上如果又善用「結匯攻略」，又可以省一筆。

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▼很多國家都有當地的「外幣兌換所」，提供換匯服務，台灣人拿美元去當地換有時候還比較划算。（示意圖／記者蔡玟君攝）

什麼是結匯攻略？舉例來說，像是有些外幣與其在台灣結匯，不如先換成美元再到當地換匯，包括像是韓元或英鎊，大部分都建議先在台灣買美元，然後再到當地的「外幣兌換處」換當地貨幣，普遍可節省約40%-50%的價差；而像是美元、人民幣或日圓，因為銀行的交易量大，買賣匯價差較小，建議可直接在國內結匯即可。

央行也表示，兌換外幣有三大主要管道，銀行臨櫃、外幣提款機和線上換匯；銀行臨櫃的優點是可兌換的外幣面額和種類比較多，缺點則是換匯時間限於銀行營業時間。

而外幣提款機優點是，24小時皆可提領，使用外幣提款機與有沒有擁有銀行的外幣帳戶沒有關係，所以也不需要特地開設；缺點則是可提領的外幣種類和面額較少，一般只有美元、人民幣及日圓現鈔。

至於線上換匯，央行表示優點是匯率較優惠，且轉帳成功隔天就能到銀行領外幣，免手續費、匯差小，使用上相當便利。不過缺點是，必須在交易時間後2小時內付款，完成後就可在預約時間到指定分行領取外幣。