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6星集總座靠讀書會翻轉傳統按摩業　年營收破3億元大關

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▲6星集養身美容集團總經理江慶鐘，同時也是「大店長讀書會」的創辦人，透過讀書會的集思廣益，體悟經營哲學，打造出年營收高達3億元的企業。（圖／6星集養身美容集團提供）

▲6星集養身美容集團總經理江慶鐘，同時也是「大店長讀書會」的創辦人，透過讀書會的集思廣益，體悟經營哲學，打造出年營收高達3億元的企業。（圖／6星集養身美容集團提供）

記者林淑慧／專訪

呸姐蔡依林、韓劇女神宋慧喬和藝人渡邊直美，她們都曾經是６星集按摩店的座上賓，６星集總經理江慶鐘，透過每月舉辦的讀書會，長達五年時間吸取服務業標竿人物的經驗，打造全台營收第一的腳底按摩業者，去年營收突破3億元大關。

周六早上九點鐘，台北市區的統創大樓裡，近百名聽眾齊聚一堂。這是「大店長讀書會」，一群由服務業高階經理人、國內觀光工廠教父、第一品牌財經雜誌副總主筆，以及對服務業經營有興趣的各路豪傑所組成的讀書會。

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▲將服務業各路英雄好漢和大小趣事串在一起的，是大店長讀書會創辦人之一的江慶鐘，他經營讀書會已有五年之久。（圖／記者林淑慧攝）

▲將服務業各路英雄好漢和大小趣事串在一起的，是大店長讀書會創辦人之一的江慶鐘，他經營讀書會已有五年之久。（圖／記者林淑慧攝）

五年來，他們除了每個月定期邀約講者分享知識，還曾經深夜走進基隆漁港，包下遊艇帶讀書會成員出海，也會換上運動衫，在教練的指導下，揮汗練習身心平衡的瑜珈。

把各路英雄好漢和大小趣事串在一起的，是讀書會創辦人之一的江慶鐘。他相信，拿到畢業證書不是學習的終點，影響人生最重要的契機，不是來自學校，而是與知己朋友交換知識。

「因為不同領域的朋友，看事情的角度也有所不同，」江慶鐘說，這讓從事傳統按摩業的他，有分享不完的見聞，也扮演組織轉型的火車頭。最經典的是，他曾立下26條在按摩業不曾見的工作手冊，為迎向網路行銷的趨勢，他還為員工舉辦「6星影展」，讓按摩師學習自製影片、爭當新一代的網紅。

▲江慶鐘從每月一次、以服務業為主題的讀書會中，吸取最新趨勢及經營哲學。（圖／記者林淑慧攝）

▲江慶鐘從每月一次、以服務業為主題的讀書會中，吸取最新趨勢及經營哲學。（圖／記者林淑慧攝）

「員工上班打卡前，要先對監視器演練微笑，才可以打卡」、「按摩師傅要背最新的匯率、股市指數和黃金價格等金融指數」、「擔心新進人員遭騷擾，或發生男女關係，新人未滿一個月不可以擅給同事電話」…江慶鐘細數著在服務業少見的管理內規。

江慶鐘體會到，很多知識書本裡沒有，只有透過知己指引，才能學習吸收，在組織裡要推動轉型升級，唯有靠親身實踐的「帶頭做」，才能翻轉傳統按摩業的負面印象。這正是6星集在老行業裡能後發先至，在經濟不景氣中營收卻逆勢創高的關鍵能耐。

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關鍵字：6星集,按摩,江慶鐘,大店長讀書會

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