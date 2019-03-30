美國經濟成長趨緩　川普抨擊聯準會「升息是錯誤決策」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國經濟成長趨緩，總統川普在美國時間29日表示，美股受損都是聯準會升息的錯誤決策導致，並表示如果不是因為可笑的定時定量緊縮政策，那麼美國GDP成長率3%的數字和股市將會更高，對此，聯準會沒有立即做出回應。

川普推特發文表示，現在的通貨膨脹率非常低，如果聯準會沒有錯誤的升息，以及做出可笑荒謬的定時定量緊縮政策，那麼美國GDP（國內生產毛額）成長率3%的數字和股市都將會更高，全球股市也會更好。

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同時，川普的高級經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，川普政府希望聯準會暫停升息，並停止縮減持有的美債來保護美國經濟，以免受到海外增長乏力的影響，並希望聯準會應該降息2碼（0.5個百分點），但川普政府仍力挺鮑爾（Jerome Powell）擔任聯準會主席，強調不會撤換人選。





▲ 美國聯準會主席鮑爾（圖／達志影像／美聯社）

至於聯準會理事夸利斯（Randal Quarles）在紐約對經濟學者演說表示，自己對於美國經濟充滿信心，並認為應該採取更多升息措施，因為現在美國勞動市場很強勁，生產力也正在提高，不過對於非農就業人數趨緩、消費者支出疲弱等數據，夸利斯則認為，應該保持耐心密切的觀察數據，力挺聯準會的政策方向。

而且，夸利斯表示，聯準會的利率政策是設定在2.25%至2.5%之間，並且引述聯準會說法，估計目前利率水準仍低於中性政策利率，但是夸利斯也承認，最近的數據的確顯示美國經濟開始呈現放緩狀態，不過目前來看只是暫時的狀況而已。

對此，川普以有意提名為聯準會理事的摩爾（Stephen Moore）則表示，自己會考慮降息，但不見得是柯德洛建議的降幅。