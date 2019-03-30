南投草屯警分局外面豬屎味好濃　抬頭一看「犯人就是它」

▲南投縣立旭光高中圍牆外種植著整排的掌葉蘋婆。（圖／記者白珈陽攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

每年4月，位於南投縣草屯鎮中正路上，南投縣警察局草屯分局外總會傳來陣陣「異香」。路過的機車、行人無不紛紛加快速度遠離這個味道，不明就裡的人一頭霧水，搖頭晃腦的尋找臭味來源，但當地的民眾則很清楚，這是因為「掌葉蘋婆」的花季到了！

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▲南投縣警察局草屯分局。

「說白了，就是像豬屎味啦！」草屯分局的員警說。掌葉蘋婆繁殖季時，開的花會產生一股濃厚的臭味。有些人覺得像豬屎味，又因花朵容易吸引群蟲蠅盤旋其間，加上散發的惡臭，也常有民眾誤以為附近有野貓、野狗的屍體藏在附近，仔細尋找後，才發現臭味的來源，原來是種植在南投縣立旭光高中外的掌葉蘋婆。

▲掌葉蘋婆掉落的果實，及散發豬屎般臭味的「犯人」小紅花。

由於掌葉蘋婆枝葉繁茂、樹冠開展，樹高可達20公尺，高大美觀樹蔭寬廣，作為路樹十分稱職。只是開花時飄散的臭味，讓不習慣這股味道的人避之唯恐不及。據了解，臭味的產生來自掌葉蘋婆所開的花，因其氣味像豬屎，也有人稱它為「豬屎花」、「雞屎花」，花期約1~2週。

▲掌葉蘋婆枝葉繁茂、樹冠開展，高大美觀樹蔭寬廣，作為路樹十分稱職。

雖然一到花季就會產生異味，但附近民眾早已習慣，「其實聞久就不怕了，甚至還有親切感。」每當又聞到這股味道，就知道又到4月了，對他們來說，掌葉蘋婆也算是另類的「報時樹」了。