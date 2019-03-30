家門口總踩到「黃金」　網PO柴柴照：「請主人拿出公德心」

▲▼網友在臉書公布監視器的兇手照，請飼主發揮公德心。（圖／翻攝臉書我是竹東人，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹竹東一名網友，日前於臉書《我是竹東人》上抱怨，家門口常遭大小便，調監視器一看才知是一隻柴犬，不但破壞環境衛生，還經常害人不小心踩到「狗屎」，住在附近的民眾也貼出柴犬大便的照片附和說：「已經不是一兩次了」，對此新竹縣環保局表示，飼主放任犬貓大小便，最高可開罰6千元。



「請拿出公德！柴犬狗主人，請勿自私再放任毛小孩到別人住家門口大小便，害人踩踏又破壞環境衛生」，有網友在臉書社團《我是竹東人》內貼文PO文表示，家門口經常發現有大便、尿液，調閱監視器一看才知「兇手」是隻柴犬，黃色柴柴才身上還套著藍色項圈，疑似有人飼養，原PO也上網將影片公布，並請飼主「拿出公德心」。





網友見狀紛紛留言：「可惡的狗主人」、「已經不是一兩次了」、「養狗狗的有公德心一點吧？」、「人家日本人遛狗都會會帶礦泉水，如有尿尿還會拿自帶的水沖地板，糞便當然更不用說！別自私了！」



新竹縣環保局表示，依《廢棄物清理法》規定，家畜在道路或其他公共場所便溺者，違反者應處以1千2百元以上、6千元以下罰鍰，但必須要有直接證據證明飼主「放任寵物在公共區域大小便」，才能加以裁罰，同時呼籲民眾：「遛狗不留便，隨手清狗便」，環境衛生需靠大家共同維護。