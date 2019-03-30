7萬人搶抽300頂「鴻海國旗帽」　郭董臉書粉絲喊「加碼送」

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘臉書，為了慶賀Line@粉絲、Facebook雙十萬粉達成，特地舉辦活動要送「鴻海國旗帽」，今天（30日）郭董小編再發文，除了公布臉書300頂得獎名單之外，並表示沒想到變成7萬人抽300頂國旗帽，引發不少網友留言大喊「加碼送」。

郭董人氣超高，統計至今天，郭董臉書開設滿2個月，粉絲專頁已經累計達13萬人，更驚人的是LINE@開設短短5天，已經累計有26萬人加入，因此為了慶賀雙十萬粉達成，郭董特別在臉書和LINE@各抽出300位粉絲，贈送「鴻海國旗帽」。

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▲7萬人搶抽300頂「鴻海國旗帽」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭董臉書小編今天正午發文，除了公布臉出的藍色國旗帽中獎名單之外，並向想要國旗帽的朋友致歉，實在沒想到變成7萬人抽300頂國旗帽的情況 ，但好開心大家都愛國旗，喜歡國旗帽，並恭賀幸運中獎的朋友，真是太令人羨慕了！

同時，小編也特別向失望的朋友提到，由於想要國旗帽的朋友實在太多，總裁又說鴻海國旗帽不能販售，因此小編抓破頭問網友，如果小編請第三方單位為大家團體製作，成本加上運費大約220元台幣，取消鴻海字樣，如果想要的可以留言+1，若超過1000+1，小編就會為大家服務，並強調絕不留下任何盈餘，否則將會捐慈善單位並公布收據。

發文一出，引發不少網友留言大喊「加碼送」，同時也有不少網友真的+1想要，還有網友要郭董給「股東一人送一頂」，甚至有不少網友直接喊出「支持選總統」、「2020韓郭配」、「我愛國旗我驕傲」、「想買，但不要取消鴻海字樣」。

▲郭董開臉書和Line@達10萬按讚粉絲送「鴻海國旗帽」。（圖／翻攝郭台銘臉書）