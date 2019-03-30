無薪假勞工每月最高補貼1萬1350元　勞動部首度下修申請門檻

▲勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

台經院景氣燈號連續亮出4個象徵「景氣衰退」的藍燈，雖然目前無薪假人數穩定，但是前景不明，根據《蘋果》報導，勞動部傳出將首度下修無薪假補貼門檻，若順利修正則未來無薪假勞工，每月最高可獲得1萬1350元補貼。

目前補貼標準是雇主若和勞工約定放無薪假，勞工的工時和薪資可減少20~80%，但不得低於基本工資每月2萬3100元的標準，並且需要維持9成的僱用規模。

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為了補貼無薪假勞工，勞動部「就業保險促進就業實施辦法」針對「失業給付」除以「就業保險人數」的「就保失業率」，若連續3個月高於2.2%，並且在期間內都未下降，就會針對實施無薪假的雇主啟動薪資補貼方案。

但是過去勞工申請無薪假補貼的標準過高，即使在2008年到2009年的金融海嘯時間仍無法達標，引發不少立委批評門檻過高，無法真正幫助到無薪假勞工，根本是「看得到吃不到」。

現在傳出勞動部有意調降門檻，將原先「連續3個月就保失業率高於2.2%」大幅下降為1%，屆時無薪假勞工申請每月最高1萬1350元的補貼，最長6個月，最快下個月公告生效。

報導提到，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆分析，首先政策應該要以讓雇主不要裁員的方式來度過景氣危機，因為有僱主認為實施無薪假期間，勞工薪資仍要高於月薪基本工資的門檻太高，若是雇主為了不願意實施無薪假的消息曝光，而不願意向政府申報，那就算補貼門檻降低，同樣幫不到勞工。