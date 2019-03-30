大同集團連環爆　謝金河：投資第一課就是「選老闆」

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

大同（2371）旗下華映（2475）、綠能（3519）107年度財報淨值轉為負面臨下市，拖累集團股價連日來一片慘綠，財訊傳媒董事長謝金河今天（30日）就在臉書發文，以「投資第一課：選老闆」為題來教投資人。

謝金河臉書提到，台灣的資本市場已經很久沒有出現連環爆的景象了，這回大同集團從綠能到華映相繼下市，而且都提列鉅額虧損，就像炸彈爆炸般，把幾十萬個投資人炸得粉碎，這應該是1998年吳祚欽等炒股集團一次弄垮多家上市公司以來，難得一見的連環爆。大同集團的這個連環爆，也再一次印証投資第一課：要選對老闆。

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謝金河舉例，同樣的產業，相同的產品，經營理念不同，最後結果會相差十萬八千里。例如，同是晶圓代工，台積電市值6.366兆元，聯電只有1447億元，台積電的市值是聯電的43倍，投資台積電與聯電的命運大不相同。

此外，還有區域網路設備廠，以前友訊優於智邦，現在智邦科技市值694億元，友訊剩下87.7億元，智邦比友訊大7倍。這個差別是友訊在高次軒病逝，公司陷入群龍無首的內亂，智邦黃安捷懂得重用人才，最後命運也大不相同。

謝金河強調，還有聯家軍生出很多IC設計公司，但蔡明介努力經營聯發科，如今市值4496億，聯發科技系出聯電，但市值是聯電的2.1倍。

最後，謝金河說，大同的家族沒有經營能力，又不懂善用專業幹練的經理人，最後只留下一個不值錢的殼，給投資人留下一點追憶，可惜了！

▲大同重訊認列華映、綠能虧損。（圖／記者劉姵呈攝）