　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

大同集團連環爆　謝金河：投資第一課就是「選老闆」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

財經中心／綜合報導

大同（2371）旗下華映（2475）、綠能（3519）107年度財報淨值轉為負面臨下市，拖累集團股價連日來一片慘綠，財訊傳媒董事長謝金河今天（30日）就在臉書發文，以「投資第一課：選老闆」為題來教投資人。

謝金河臉書提到，台灣的資本市場已經很久沒有出現連環爆的景象了，這回大同集團從綠能到華映相繼下市，而且都提列鉅額虧損，就像炸彈爆炸般，把幾十萬個投資人炸得粉碎，這應該是1998年吳祚欽等炒股集團一次弄垮多家上市公司以來，難得一見的連環爆。大同集團的這個連環爆，也再一次印証投資第一課：要選對老闆。

請繼續往下閱讀...

謝金河舉例，同樣的產業，相同的產品，經營理念不同，最後結果會相差十萬八千里。例如，同是晶圓代工，台積電市值6.366兆元，聯電只有1447億元，台積電的市值是聯電的43倍，投資台積電與聯電的命運大不相同。

此外，還有區域網路設備廠，以前友訊優於智邦，現在智邦科技市值694億元，友訊剩下87.7億元，智邦比友訊大7倍。這個差別是友訊在高次軒病逝，公司陷入群龍無首的內亂，智邦黃安捷懂得重用人才，最後命運也大不相同。

謝金河強調，還有聯家軍生出很多IC設計公司，但蔡明介努力經營聯發科，如今市值4496億，聯發科技系出聯電，但市值是聯電的2.1倍。

最後，謝金河說，大同的家族沒有經營能力，又不懂善用專業幹練的經理人，最後只留下一個不值錢的殼，給投資人留下一點追憶，可惜了！

▲▼華映（2475）今（27）日召開記者會宣布下市，大同（2371）同一天接連召開記者會說明投資虧損一事。（圖／記者劉姵呈攝）

▲大同重訊認列華映、綠能虧損。（圖／記者劉姵呈攝）

ET快訊
免費送LINE貼圖轉發「真的可以下載」是詐騙　28萬人留言G
「門牌之亂」太醜被民眾罵翻　新北市府宣布暫緩更換
嘉義轎車「隧道逆向」爆撞遊覽車　車頭當場夾扁5人送醫

關鍵字：大同,華映,綠能,下市,謝金河‘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

無薪假勞工每月最高補貼1萬1350元　勞動部首度下修申請門檻

大同集團連環爆　謝金河：投資第一課就是「選老闆」

清明連假也能賺錢！一張表讓你秒懂最夯連假概念股

他有養家壓力「薪水多1萬」　小資女領22K還被迫加班到凌晨

中美貿易談判順利！道瓊大漲211點　三大指數首季皆上漲逾1成

就在明天晚上8點半！　台電、台北101關燈1小時守護地球

影／長榮航太去年獲利20億元　不排除規劃上市

鴻海去年EPS 8.03元　全年獲利年減6.97%創5年新低

不穩定！台灣金2年換3任總稽核　獨董有意見

台灣大總座鄭俊卿屆齡退休　回任凱擘董事長

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

無薪假勞工每月最高補貼1萬1350元　勞動部首度下修申請門檻

大同集團連環爆　謝金河：投資第一課就是「選老闆」

清明連假也能賺錢！一張表讓你秒懂最夯連假概念股

他有養家壓力「薪水多1萬」　小資女領22K還被迫加班到凌晨

中美貿易談判順利！道瓊大漲211點　三大指數首季皆上漲逾1成

就在明天晚上8點半！　台電、台北101關燈1小時守護地球

影／長榮航太去年獲利20億元　不排除規劃上市

鴻海去年EPS 8.03元　全年獲利年減6.97%創5年新低

不穩定！台灣金2年換3任總稽核　獨董有意見

台灣大總座鄭俊卿屆齡退休　回任凱擘董事長

台南仁德區民宅火警　消防人員搶救及時未延燒鄰宅

失智老媽一年走丟20次　「將心比心」她從驗光師轉行當照顧員

血癌童活命機率大增！萬人驗血捐幹細胞　母興奮喊：配對成功了

憑禮服認出「腐屍是頭等艙貴族」　鐵達尼號最後一艘救生艇影像曝光

《冰與火之歌》第八季「開機連拍55天」　要角狂領便當...觀眾要崩潰啦

公東工藝進駐！　總統府設「公東室」　讚揚台灣工藝之美

兩岸政治協商將比照修憲　朱立倫：蔡英文很不道德

小三兒寫作業！男師「字太小」狂蓋8次…媽崩潰　網幫批：在玩印章嗎

冒牌員工行竊巧遇正職員稱： 「我新來的」　老闆到場逮人　

開會翹腳惹怒韓國瑜！環保副局長「降調」專委　王浩宇批：原因不單純

財經熱門新聞

快訊／鴻海去年EPS8.03元

不堪260億鉅額虧損　Sony..

中美貿易談判順利　道瓊大漲21..

瞎！男生有養家壓力　薪水比她多..

專攻哈日族！北富銀旅日神卡今上..

要搶要快！　郭台銘要送鴻海國旗..

郵局不能領200元了！中獎發票..

股神花1.76兆買蘋果股票　卻..

影／長榮航空高端載客量年增二成..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

勇士隊新場館還沒蓋好就已進帳6..

發票中獎　兌換通路全都露

換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」

農民不收退錢　郭台銘聽了超感動

更多熱門

相關新聞

購屋沒貸款　大安、中正、大同排前三

根據台北市建物所有權買賣移轉登記抵押的統計年報資料顯示，台北市去年建物買賣移轉中，未設定抵押的比例達18.65%，也就是有將近2成的民眾過去一年購屋時，沒有向銀行借錢辦理貸款抵押設定，而12個行政區中，又以大安區不貸款的比率最高。

雞蛋水餃股退場機制　證交所訂明年4月1日上路

大同股價盤中重挫6%卻拉尾盤　到底是誰在買？

台積電力拼翻紅、傳產撐盤　台股終場僅小跌6點節前成交量縮不足千億

投資人憂大同股票成壁紙　顧立雄：大同要維護淨值與股價

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

用路人注意！7交通新制4/1上路

柯有倫好人緣！婚宴大咖賓客坐地上

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面