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社會 社會焦點 保障人權

搜救員化身「馬蓋先」！趴魚塭爛泥挖「平行隧道」　成功救出受困2幼犬

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地方中心／高雄報導

高雄永安魚塭旁有2隻幼犬卡在坑洞中，且已長達1個多星期的時間，只能吃土維生，情況相當危急，民眾見狀緊急通報台灣動物緊急救援小組前往搶救，只見多名志工化身70年代美國影集《百戰天龍》中的「馬蓋先」，緊急使用「平行隧道救援法」，合力在魚塭旁挖出一條平行隧道，順利將2隻幼犬救出。

▲搜救員挖平行隧道救出2幼犬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2幼犬受困坑洞中，搜救員趴在泥土上挖平行隧道救援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成表示，日前接獲通報，稱2隻幼犬卡在坑洞中無法動彈，由於坑洞口狹窄無法鑽入，洞又深入地下，導致救援的困難度大增。然而，就在大家無計可施之際，倪兆成突然靈機一動，從邊坡挖掘出一條平行隧道，再伸長手臂，成功將狗狗救出洞外，事後還發現牠們的糞便中都是泥土，證實這些日子狗狗的確靠吃土度日，相當可憐。

▲搜救員挖平行隧道救出2幼犬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2幼犬成功被救出。（圖／記者吳奕靖翻攝）

倪兆成提到，會使用平行隧道搶救的點子其實是出自於美國影集《百戰天龍》，影片主角「馬蓋先」經常在危急時運用智慧化險為夷，而在該影集的第四季第三集當中，馬蓋先為了救2名落在深井中的小孩，又擔心從井的正上方挖掘會導致土質鬆軟而壓死受困者，因此在距離井的數公尺處挖掘一條橫向平行隧道，成功救出受困者。

▲搜救員挖平行隧道救出2幼犬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「平行隧道救援法」點子來自美國影集主角「馬蓋先」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

倪兆成思考後決定如法炮製，果然成功救出狗狗，而許多6、7年級生網友見到這樣的救援法紛紛大讚「帥啊！」倪兆成事後也表示，其實這樣的方法常被用在國際救難團體中使用，也希望這次的成功經驗可以提供給各地動物救難人員參考。

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關鍵字：馬蓋先,狗狗,魚塭,美國影集

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