中美貿易談判順利！道瓊大漲211點　三大指數首季皆上漲逾1成

▲美股第一季結算，三大指數皆漲。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國與中國重啟貿易談判進展順利，帶動美股三大指數於29日收盤時皆上漲，道瓊指數上漲211.22 點或0.82%，收在25,928點；標普指數上升18點或0.67%，收在2,834點；納斯達克指數漲60點或0.78%，收報7,729點。

美股第一季也在今日結束，總結這一季，道瓊指數累積上漲11.15%，創下2013年來首季以來最佳表現，標普指數則累積漲13.07%，是2009年第三季以來最好紀錄，更是1998年來最好的第一季表現，納斯達克指數則累積上升了16.49%。



個股方面，叫車平台「Lyft」29日於納斯達克交易所掛牌上市，因投資人需求熱切，該公司27日決定將IPO定價區間調高為70至72美元，是自2017年Snap上市以來規模最大IPO案，收盤時股價急升8.74%，收報78.29美元。

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摩根大通（JPMorgan Chase）調降了電動車生產商特斯拉(Tesla)的目標價，從230美元調為215美元，因為付運歐洲和中國的Model 3可能延誤，特斯拉股價全日小漲0.45%，收在279.86美元。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）在受訪時提到，在新一輪的美中貿易談判中，雙方都取得「重大進展」，也帶動股市前景看好。目前財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）已經完成談判行程，並從北京返回美國。