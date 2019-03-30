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他有養家壓力「薪水多1萬」　小資女領22K還被迫加班到凌晨

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▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲男女同工不同酬在台灣層出不窮，一名小資女就曾為此吃過悶虧，讓她憤而離職。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

同工不同酬在台灣依然相當普遍，小資女從事行銷工作，身兼行政瑣事及清潔，天天加班到凌晨，薪資還比一樣資歷的男同事少1萬元，沒想到向主管反應，卻換來一句男生有養家壓力，因此薪資比較多，讓她決定轉身走人。

今年29歲的Hedda回想起畢業後的第一份工作，在面試階段就曾被主管問起感情狀況，包括「有沒有交男朋友」等問題，不過錄取後主管才告知，因為行銷工作性質需頻繁加班，所以錄用女性單身者比較能全心投入及配合加班。

請繼續往下閱讀...

當時還是社會新鮮人的Hedda只領月薪22K，不僅要負責產品行銷、媒體活動、資料分析、市場調查、企畫案等工作內容，甚至還要包辦行政庶務、維護辦公室整潔，堆積如山的文件讓她天天加班到凌晨。

▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲小資為了拚買房基金，利用閒暇時間兼職婚禮、尾牙主持，月收入一口氣多6萬元。（示意圖／記者張一中攝）

上班打卡制、下班責任制在現今台灣社會很普遍，但最不能讓Hedda接受的是，跟她一樣資歷的男同事，「工作內容比我少，薪資卻比我多1萬元」，好不容易鼓起勇氣詢問主管，得到的答覆竟然是男生有養家壓力，因此薪資比較多，讓她覺得非常不公平，加上身體亮紅燈，最後選擇離職。

Hedda隨後轉職，在現在這個工作崗位已做了5年的時間，也算是職場老鳥，不過這段期間只有加薪2000元，換算下來1年只調薪200元，遠遠追不上物價飆漲的速度，因此萌生想兼職副業的念頭。

3年前Hedda正式開啟副業之路，以婚禮、尾牙主持的工作為主，同時也開課分享主持技巧，月收入一口氣增加6萬元，是她正職薪水的1.3倍，希望早日存到買房基金。

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關鍵字：上班族,行銷,工作,薪資,正職,薪水,副業,尾牙,婚禮,主持,加班

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