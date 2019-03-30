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清明連假也能賺錢！一張表讓你秒懂最夯連假概念股

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▲▼法人看好清明連假觀光百貨概念股。（資料來源／投顧整理；圖／記者劉姵呈製）
▲法人看好清明連假觀光百貨概念股。（資料來源／投顧整理；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

下周很快就進入清明節4天連假！而迎接假期前還有3天股市仍在交易，國際股市更是在清明假期中持續交易，對於手中有股票的人，大概不能完全放下心來休假。根據投顧統計，過去15年清明節後的20天，上漲機率最高的是觀光、百貨及電子族群，上漲機率超過6成，投資人其實可以趁清明節前優先卡位布局，享受一波上漲行情。《ETtoday新聞雲》記者現在就報給你最夯的連假概念股，讓你放心休假還能賺飽飽！

根據統計，在過去15年當中，在清明節後各類股上漲的統計資料，機率最大的3個族群排序分別是觀光，上漲機率有70%；其次為百貨也有67%；第三為電子族群，有60%的機率。法人分析，原因在於連假通常刺激國內外觀光消費，加上清明節假期往往伴隨著兒童節，所以很多人都會提早排出一個長假到國內外旅遊，因此觀光類股在這個期間後出現較大漲幅。

近期因為美公債殖利率倒掛陰霾未除，適逢清明節連假前夕，台股市場觀望氣氛瀰漫，28日成交量急縮至890億元，滑落至1月底來新低；而29日因季底作帳發酵，加上美股是呈現上漲格局，台股拉尾盤漲逾百點站上10,600點，其中觀察觀光指數上漲1.45%、百貨指數漲1.63%，以及電子族群也是上漲逾1%，都可以映證受到連假效應影響，概念股受到市場追逐。

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電子股大家較為熟悉，首選財報獲利佳、具題材面的個股即可，但挑選觀光或百貨類股，法人建議，最好是挑品牌能見度高、獲利佳的來操作，包括雄獅（2731）、鳳凰（5706）、季營運寫三高的雲品國際（2748）、晶華（2707）、六角（2737）、錢櫃（8359）、好樂迪（9943）、瓦城（2729）、統一超（2912）與全家（5903）等等。

法人指出，若產業景氣變化不大，殖利率就是最重要指標，另第2季會陸續公布今年現金股利，每年若有不錯的配息率，可考慮長期持有。

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關鍵字：清明節,連假概念股,清明概念股

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