就在明天晚上8點半！　台電、台北101關燈1小時守護地球

▲台電響應「地球1小時」，明天20時30分關燈1小時，號召全民節電愛地球。（圖／台電提供）

記者紀佳妘／台北報導

國際環保盛事「地球一小時」（Earth Hour）明（29）日展開，台電與台北101大樓等指標性建築物共同響應，將於明天晚上8點30分關燈1小時，希望能以身作則，號召全民節電愛地球。

台電自2010年起持續響應「地球1小時」活動，台電大樓明晚8點30分至9點30分將響應地球一小時，除維持電力調度、通信與資訊機房必需電力、確保全民用電穩定，將會主動關掉2棟建物、近40層樓超過60個單位的所有照明與插座電力。

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「地球一小時」是全球最大環境群眾運動，2007年起由世界自然基金會（WWF）自澳洲雪梨發起，利用每年3月最後一個週六晚間的關燈行動，喚起社會關注氣候變遷議題，至今累計集結188個國家、區域及超過1萬8000個世界地標共同響應。

根據台電統計，2018年3月24日全台響應地球一小時關燈活動共減少約10萬度電，等同減少超過5萬公斤的二氧化碳排放，而台灣歷年響應節電度數已達63萬度、等同碳減排約35萬公斤、近3萬棵樹一年的碳吸附量。

台電表示，台電是國家電力公司，台電大樓也是全台第一棟超過100公尺高的建築，由於活動為下班時段，加上台電大樓平時即實施空調、燈光等智慧節能調控，大樓能源效率更名列世界前5%，去年更獲美國LEED綠建築最高白金認證，預估1小時約可省下100度電力，等同功率1000瓦的電器使用約4天。