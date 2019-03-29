影／長榮航太去年獲利20億元　不排除規劃上市

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今（29）日舉行法人說明會，總經理孫嘉明表示，長榮航太已於二月底完成合併長榮航宇，長榮航太去年獲利為20億元，每股稅後純益（EPS）為3.13元；對於旗下小金雞營運表現穩健，集團不排除將規劃上市。

▲長榮航空今（29）日舉行法人說明會，總經理孫嘉明表示，旗下長榮航太去年獲利20億元，去年營收也創下近五年新高。（圖／記者徐斌慎攝）

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長榮航空旗下的長榮航太，曾以波音B767飛機改裝訂單，為其加裝翼尖整流翼，創下全球最短時間完工的紀錄，在國際間打響名號，目前已囊括全球40多家航空公司的飛機維修訂單。

法人表示，後勤維修對於航空公司來說相當重要，而台灣從事飛機維修的亞航及長榮航太，受惠於廉價航空興起，帶動飛機維修市場每年平均有4.5%成長率，去年營收也分別創下近五年新高。

長榮航太去年已接下6架波音767訂單，並在去年下半年密集交機出廠，帶動營收與獲利持續成長。長榮航空表示，受到合併案影響，長榮航太全年獲利略為下修至20億元，但仍比2017年全年獲利13.8億元大幅成長。

長榮航空去年八月宣佈長榮航太合併長榮航宇，合併後長榮航太為存續公司，並將發行新股約1664萬股，每股面額新台幣10元整，總計發行金額為新台幣1.66億元，合併後長榮航太實收資本額為新台幣65.28億元。