鴻海去年EPS 8.03元　全年獲利年減6.97%創5年新低

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）
記者姚惠茹／台北報導
鴻海（2317）今天（29日）公布財報，2018年第4季稅後純益626.19億元，季增151.72%，年減12.62%；EPS 4.06元；去年全年稅後純益1290.65億元，年減6.97%，創5年新低，但因去年減資2成，EPS達8.03元，仍較2017年EPS 8.01元增加，並公告將在6月21日召開股東會。
鴻海公布去年第4季營收1.81兆元，季增31.6%，年增 4.6%；毛利率7%，季增1.13個百分點，年增0.9個百分點；營益率 3.55%，季增 1.27 個百分點，年增 1.68 個百分點；稅後純益626.19億元，季增151.72%，年減12.62%；EPS 4.06元。
鴻海2018年全年營收5.29兆元，年增12.5%；毛利率6.27%，年減0.17個百分點；營益率 2.57%，年增 0.18 個百分點；稅後純益 1290.65億元，年減6.97%，創5年新低；EPS 8.03元，較2017年EPS 8.01元增加。
法人表示，鴻海去年第4季主要是營收成長帶動毛利與營業利益大幅提升，繳出稅後獲利賺贏前3季，創下歷年單季第3高的紀錄，主要仍然受到傳統旺季出貨影響拉抬，不過全年獲利連續第2年衰退，更寫下近5年新低紀錄，但因去年減資2成，EPS達8.03元，仍較2017年EPS 8.01元增加。