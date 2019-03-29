不穩定！台灣金2年換3任總稽核　獨董有意見

▲台灣金今日董事會通過總稽核更換的人事案，卻遭到獨董反對。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台灣金控今（29）日公告要更換總稽核李莉調任銀行總稽核，而金控的總稽核由營業部的經理王素娥升任，原本是一樁單純的人事異動案，但在臺灣金敘明事項裡，寫了「獨立董事陳錦稷反對外，其餘出席董事同意本案照案通過」，引發外界討論。

根據了解，獨立董事對於台灣金的內部控制有兩大意見，其一是台灣金兩年換了3任總稽核，去年是現任的副總蔡麗雪更換為現任的總稽核李莉；今日又將李莉調任銀行總稽核，將金控總稽核更換為營業部經理王素娥，獨立董事認為金控總稽核更換過於頻繁，應該以落實稽核制度為先，暫緩該人事案，以免影響稽核工作穩定。

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另一項獨立董事有意見的事項，是證券子公司有員工跟單，甚至違規查看政府基金下單情形，直指內部控制失靈。但是，台灣金控暨台銀董事長呂桔誠今日在參加金融都更公司揭牌典禮以及成果展時針對此事表達，該案已經是陳年舊案，且已經解決了。

至於，台灣金控頻繁更換總稽核，財政部官員則表示，近期因為台灣金、台銀人員退休等原因，才會造成人員調動，獨董的意見是希望台灣金運作維持穩定，希望台灣金多多溝通取得共識。