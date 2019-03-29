台灣大總座鄭俊卿屆齡退休　回任凱擘董事長

▲台灣大原總經理鄭俊卿將工作交棒給接任的林之晨。（圖／台灣大提供）



記者邱倢芯／綜合報導

台灣電信業近年來大吹轉型風，先是遠傳原總經理李彬退任，換上從美國AT&T延攬回台的井琪；而後台灣大也在今年1月底公布台灣大哥大總經理鄭俊卿將屆齡退休，並自4/1起由林之晨接任。鄭俊卿雖然離開了台灣大團隊，不過也將回歸擔任凱擘董事長一職，在不同位置和同仁並肩作戰。

鄭俊卿表示，未來也繼續秉持最高指導原則T.I.M.E (Telecom, Internet, Media& Entertainment, E-Commerce)以及企業永續的方向邁進，期成為台灣數位匯流領航者。

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鄭俊卿在今日的退休茶會上，公開了一封長達1500字給全體同仁的一封公開信，向同仁表達謝意。鄭俊卿在信中提及他是在2007年底加入台灣大哥大這個大家庭。2007年也是人類歷史極不尋常的ㄧ年，包括第一代iPhone問世，Google正式向外界展示了Android作業系統、Amazon推出名為Kindle的電子書閱讀器、台灣電信業則正要從2G升級3G，蓬勃發展的行動通訊科技蓄勢待發，即將為人類生活帶來巨大變革。

而他何其幸運，能投身其中，迎接風起雲湧的科技時代來臨。鄭俊卿說，如今他要與台灣大一起打過無數美好戰役的團隊道別，縱然心中百般不捨，但如同他好朋友們所言，能在事業高峰屆齡退休是難得的福氣，此刻，他心中除了充滿感恩、也沒有任何遺憾。

將接任總經理的林之晨，在過去一個半月與鄭總密切交接的近身觀察後，他以「巨人」來比喻鄭總經理，尤其感謝在鄭總的帶領下，台灣大已是戰鬥力十足的堅強團隊，更直言自己猶如跟隨在巨人身影後前行，固然艱難，但也期望自己能站在巨人肩膀上，帶領團隊更上層樓。

和鄭俊卿共事多年的主管們也形容，鄭總不僅思路清晰、指令明確，對產業分析更是獨到，在鄭總帶領的5年多下，雖治軍嚴厲，但他凡事以身作則，帶領全體同仁使命必達，挺過499風暴和電信產業所面對來自新創服務的各項挑戰。