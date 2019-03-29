臨櫃開外幣帳戶有異　行員機警擋下100萬元詐騙

▲中國信託商業銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台北市警察局日前召開治安會報，指出今年1月北市一位民眾前往中信銀行敦南分行開立外幣帳戶，遭素未謀面的外國友人詐騙，要求他先去開外幣帳戶，並要匯款新台幣100萬元，好在行員機警發現有異，通報警方才不至於財物損失。

中信銀指出，今年1月台北市有客戶前往中信銀行敦南分行開立外幣帳戶，行員透過聊天得知，客戶先前已於他行匯出多筆款項給素未謀面的外國友人做醫療急用，外國友人謊稱欲歸還先前積欠款項、委請其開立外幣帳戶。

中信的行員懷疑是詐騙案，隨即通報警方，警方到場進一步追問，客戶才吐露如果開戶成功，預計將再匯出新台幣100萬元。由於該客戶業務需求非日常交易，與常見詐騙匯款手法不同，行員細心觀察才有效保護客戶避免財物損失。

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中信銀行表示，近年網路詐騙案層出不窮，今年前2月中信在全台臨櫃成功攔阻30件詐騙案、逾新台幣660萬元詐騙金額，其中光在台北市就攔阻211萬元詐騙金額。

除臨櫃協助客戶預防詐騙，中信銀行也表示，跟內政部警政署刑事警察局合作，取得相關詐騙數據進而優化ATM介面流程，民眾持金融卡在銀行ATM進行轉帳交易時，若轉帳金額接近交易上限新台幣3萬元，畫面會顯示警語並詢問民眾是否依他人指示匯款，請民眾回覆決定繼續或取消交易，未來也將新增其他交易提醒，阻絕詐騙案件發生。