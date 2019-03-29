影／長榮航空「商務艙都很滿！」　高端載客量年增二成　今年客運營收可望突破千億大關

記者林淑慧／台北報導

航空微利時代，長榮航空爭取高端客策略奏效。長榮航總經理孫嘉明今（29）日表示，去年豪華經濟艙載客量年增二成，「班機上的商務艙都很滿」，含金量高的客源增加，加上平均票價成長，不僅推升長榮航去年每股稅後純益（EPS）達1.5元，創三年來新高，今年客運營收更可望突破千億大關。

▲長榮航空今（29）日舉行法人說明會，總經理孫嘉明表示，長榮航空去年高端客載客量成長二成。（圖／記者徐斌慎攝）

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長榮航空今天舉行年度法人說明會，釋出今年業績看俏的二大利多訊息，包括今年前二月客運單位收益較去年同期成長10%，從去年至今的載客量也都在往上走，對營運樂觀看待。

孫嘉明表示，長榮航空持續優化越太平洋航網，提供轉機便利性，提升營運效益，同時提升服務以爭取高端旅客；以北美市場為例，去年著力在運動行銷、推動新的形象廣告，讓長榮航在北美的知名度大大提升，同時針對商務客群積極促銷，推升商務客載客量穩定成長。

▲長榮航空近期大打運動行銷，總經理孫嘉明（圖左）、發言人柯金成（圖右）與最新代言人戴資穎合照。（圖／記者林敬旻攝）

依據統計，長榮航空在配合季節性市場需求，靈活調度區域航線及增飛航班下，2018年載客量達80.8%，較前一年度成長2.6個百分點，運能（ASK）達598億公里，同比成長2.2%，推升客運單位收益達2.05元，年增1.6%。

展望後市，長榮航空表示，在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，可望增加產品競爭力，另導入新一代票價系統，以差異化票價產品滿足不同客群，以提升品質來增加航班收益，預估今年客運營收可望成長7%，突破千億大關可期。