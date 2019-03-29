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12星座下周運勢【瑪法達談星】　雙子、處女、雙魚、金牛攻上好運榜

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肆虐近月的對話、通訊與交通黑暗期──「水星退行」（水逆）終於在3月28日落幕，「牡羊座之月」轉進初中段，且金星與火星相繼轉進新座相的本週，星空正訊號主宰全局，並無重大警訊，是一段大環境氛圍從「水逆」的混亂失序與非理性，轉向集體理智的重獲清醒，也是牡羊座的直接明快、冒險進取與理性勇敢等調性抬頭的正能量期。

圖文/鏡週刊

就象徵意義而言，「牡羊座之月」是一個鼓勵自我挑戰、打破禁忌與突破疆界的勇者之月。未知的世界，儘管充滿考驗，但只要走出現狀，無處不是機會。

重要星象事件有： 3月27日的吉訊──「金星／天王星六合」、金星轉進雙魚座；3月28日的吉訊──「退行水星轉正」（水逆結束）；4月1日的火星轉進雙子座；與4月2日的吉訊──「水星／海王星合相」。

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財經方面，「水星退行」（股市動盪期）即將結束、金星火星轉相（雙魚座與雙子座，困惑指數偏高），加上財星的「天王星效應」（意外變數驟增）的本週，通常是從非理性走向理性，但困惑與迷惘等矛盾訊號仍充斥的不確定期。正如英國脫歐、義大利加入一帶一路，後續仍多變數有待消化。歐美投資人對不確定變數的反應將趨搖擺，短期股匯市表現恐仍有較大波動。

就個別星座而言，「水逆效應」落幕、大小吉相充斥且全無警訊的本週，難得全數星座都落在人生相對順遂週期。最幸運霸主是守護星甫結束退行的雙子座，加上戰星火星進入本命宮、幸運星金星落在事業宮，天助自助，事業衝勁與成功機運都在年度之最，是加速向事業黃金里程奔跑的發跡初期。

好運居次的是，事業、情感與金錢都很閃亮的處女座，事業戰功輝煌、攻頂有望，合作結盟交涉共識達成、簽約在即；運勢第三的是雙魚座，拜幸運星金星進駐本命宮之賜，聚寶盆磁場強大，常是貴人、吉事的最佳導體，事業與人生進可攻退可守，還可在若干領域突破稱霸。

  • 愛情運：★★★★☆
  • 金錢運：★★★★★
  • 事業運：★★★★★
  • ★★★★★為滿分，☆為半顆星
星座排行
  1. 雙子座：橫掃千軍、獨領風騷、一馬當先，運勢最猛。
  2. 處女座：鴻運當頭、大權在握、長才得展，事業最優。
  3. 雙魚座：有求必應、成竹在胸、如沐春風，幸運最多。
  4. 金牛座：供不應求、收支有餘、喜事臨門，財運最旺。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（03.27～04.02）水象星座運勢。 

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

高瞻遠矚，乘風破浪。吉星金星轉進事業宮的這段日子，將以趨勢靈敏度與著眼大局的前瞻看法勝出。比別人看得更遠更全面，比對手反應更早更快，是危機中安然無恙、順境中獲益最大的成功祕訣。事業經營去異存同、拉近共識、化敵為友，堪稱高難度成就。健康體力轉佳。意外開銷與入帳增，利中獎、分紅或貸款。愛情是有歸期的飛翔。　

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

五味雜陳，喜憂交織。轉進職場高壓帶、硬仗難題此起彼落的這段日子，所幸吉星轉進創作宮，在艱難時刻，能靠著來自創作、子女或研發心血得到莫大安慰。事業逆風飛行，扛起重擔、解決雜症，有時可能還有若干心酸壓抑，有為人作嫁的慨嘆。時機一到，擦亮招牌、發光發熱也是可能的場景。投資運、偏財運看好。愛情是種天人交戰。　

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

迎刃而解，滿載而歸。幸運星盈門、持續高居年度創富最旺月的這段日子，擁有吉星金星在身宮的加持，常見喜從天降、化險為夷，處劣境無重損、居順境有大功，不時還有驚喜插曲翩然而至。事業正值階段性結束與開始之間，下一回合奮戰就要開始，當下得加緊充電收尾、隨時出征迎戰。財神庇蔭，招財生富力增。愛情是幸福光源。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（03.27～04.02）風象星座運勢。 

♊雙子座（5月21日至6月20日）

得天獨厚，旭日初昇。戰星入駐本命宮、事業宮有金星加持、且吉兆當頭的這段期間，延續上週超高氣勢，運勢滾燙發燒稱冠諸星。退行近月的守護星結束退行轉正，且與事業星合相，更添衝刺動、火力，氣勢與自信直逼年度最高，是年度最有生涯爆發力的得意期。事業冒險犯難、成績傲人，高層賞識拔擢中。正財旺。愛情是種難以言喻的傾心。　

♎天秤座（9月23日至10月22日）

勇敢追夢，豪情萬丈。戰星轉進事業宮且英雄感轉強的這段期間，頗有臨危受命、捨我其誰的強大企圖心。近期也即將有良機上門，助長此絕佳趨勢具體成形。事業風起雲湧，生涯長期目標出現嶄新氣象，手中也較前擁有更多資源與火力實現目標。進軍大舞台、交出好成績或當上領銜主角機會大增。財運佳，有驚喜。愛情是幸福不漏接。　

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

探囊取物，水到渠成。財星進駐財富宮、且與守護星呈吉兆的這段日子，上月以來的財富好運加碼延長，具體目標、實質回饋與人生的大豪賭的答案，都落在幸運2個字上。好運還有驚喜，天外飛來的插曲，演變成完全意想不到的一個驚喜。「心想事成指數」居高不下，事業、情感與財富無不順心，正是春風得意期。

事業險象與機會並存，得精算後果、承擔風險，大膽一搏才能大幅跳躍、躋身贏家之列。開拓先鋒有成、事業一飛沖天指日可待。財運攻守俱佳，投資大中靶心。愛情是萬里晴空。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（03.27～04.02）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

觸類旁通，順勢而起。溝通力、應變力或業餘才華頗有用武之地的這段期間，先前兵荒馬亂、作息失序的黑暗期告一段落，將找回較多時間與空間的掌控主導。行動與想法靈活，不拘泥或執著一處，因此頗能享受情勢變化衍伸出的意外禮物。難得不必拚命爭什麼、搶什麼，就能樂享其中的幸運期。理財投資分散風險得宜。愛情是測不準的距離。　

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

吉人天相，逆襲奏功。吉星金星轉進夥伴宮的這段日子，面對職場惡鬥、利益衝突、是非爭議等煩惱，幸賴人脈、鐵粉助攻解圍。社交網、好友群是有用資產，關鍵場合的保護傘作用功不可沒。事業與學業精進則有賴謀略機心取勝，不可力敵、僅能智取。合作不一定成，不合作一定不成。理財與事業都有待耐心以對。愛情是被幸福綁架。　

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

劍及履及，用兵神速。事業星恢復正行且事業宮喜兆臨門的這段期間，上週的超級好運餘溫仍存，職場有不少心動機會上門。不必作太大變動，主場優勢與現有口碑就有足夠賣點與號召力，只需專心去做在行的事就可以。近期須做出若干影響深遠的決定，宜在這2週守護星退行前定案，以收最佳成效。財運依舊看俏。愛情是種幸福恆溫。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（03.27～04.02）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

眾志成城，一日千里。守護星轉進朋友宮且與事業星呈吉兆的這段期間，一呼十應、人氣可用，領導或管理才能適時展現力道。能鼓舞身旁共事夥伴發揮各自所長，並善用集體智慧達成共同目標。按部就班、穩中求進，事業目標達陣率較前大為看好。事業近期還將有驚喜佳音傳來。財星恢復正行，有遲來回饋與禮物。愛情是種朦朧美感。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

大展鴻圖，攻勢凌厲。戰星進駐事業宮、守護星結束近月退行且呈吉兆的這段日子，少了先前「水逆」期的雜音亂象干擾，多了戰鬥星帶來的犀利，鬥志高昂、行動積極，誓師出征、急起直追正是時候，也是年度事業戰鬥月與尊榮月的起始。主動權操之在我，手握開啟榮耀成就、功名利祿等機會之鑰，走出舒適圈、勇敢冒險，就有機會頭角崢嶸、贏得肯定或一戰成名。承擔風險、自我突破是成功必備的要件。為理想戰鬥的感覺很難忘。財運亨通，回饋優於預期，投資報酬率佳。愛情是預約一世的同行。　

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

有功必賞，無勞不獲。生活與工作同時回穩的這段日子，「達人魂」上身，秩序與規則是成就感與幸福感的最重要基礎和來源。不必嚮往叱吒風雲的豪傑，行事務實，把眼下的每份任務或責任做到無懈可擊，也很帥。「幾分輸入換來合理產出」的績效模式，將成事業「新常態」，短期小型或專案計畫增多。小發橫財。愛情是過程重於結論。


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