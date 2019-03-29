合庫秀成績　辦理都更融資30案金額280億元

▲政府力推危老重建、都市更新，合庫秀出成績，已經完成融資280億元。（圖／記者吳靜君攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

總統蔡英文今（29）日參加「金融都更公司」揭牌典禮暨階段成果展，力推危老改建、都市更新。合庫立即響應並表示，已成立「都更推動小組」多年，至去年的11月底，已經辦理30案都更融資案，金額共計280億元。

合庫今日表示，為了配合政都市更新政策，已成立了都更推動小組，至去年底已經辦理了30案，累計融資金額為280億元，其中包含已完工之梵帝崗、御璽案、雅景花園，都是完工案件。

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危老建物重建，合庫表示，也有多案積極洽詢並評估融資需求，為擴大業務推展，合庫今年更積極回應政府通過危老重建條例-銀行端放寬融資範圍，成立「都更及危老重建推動小組」，專責推動危老重建融資業務，提供完善整體規劃服務，不僅提供客戶建築融資，並搭配不動產信託業務，透過搭配信託與建築經理公司的機制，以減少民眾及建商雙方疑慮，加速都更整合期。

合庫表示，房子跟人一樣，會隨著時間而老化，都市裡的老舊公寓，因無障礙設施的不足，缺乏電梯或是停車位，而跟不上居住者的使用需求，嚴重者如缺乏消防安全設施，導致住戶生命財產帶來威脅的老舊公寓目前比比皆是。

合作金庫有感於都市老舊建築的危險應加速重建的迫切性，於銀行網頁提供「辦理危險及老舊建物重建貸款」說明資料，使社會大眾快速了解如何向合庫申請辦理老舊建物重建貸款。