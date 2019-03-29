未開張先賺錢　勇士隊新場館還沒蓋好就已進帳600億

▲美國NBA金州勇士隊新場館大通中心造價13億美元。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國NBA金州勇士隊（Golden State Warriors）新賽場造價13億美元，超出預算30%，不過據勇士隊總裁威爾茲的說法，這座位於舊金山的新場館已經開始營利。

MarketWatch報導，威爾茲（Rick Welts）接受彭博新聞運動商業podcast節目訪問時表示，勇士隊的新場館已靠著門票、豪華套房及贊助合約賺取20億美元（約新台幣620億元）。「完美的市場、完美的時間及正處在一片火熱的灣區，」目前舊金山灣區正蓬勃發展著科技及經濟，「就經濟角度來看，此時進駐的時機可說是再好不過。」

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勇士隊預計將遷入這個擁有1.8萬個座位的新場館，摩根大通（JPMorgan Chase）去年10月以3億美元取得該場館命名權，使該場館將被稱作大通中心（Chase Center）。據場館官網的資訊，其他贊助廠商包括聯合航空（United Airlines）、百事公司（PepsiCo）、埃森哲（Accenture）、HP Enterprise，以及Google Cloud。

大通中心是美國少數幾個由私人企業資助建立的體育場館之一，若在財務上成功有於戳破所謂「球隊老闆家財萬貫還要求納稅人出資蓋新球場」的論點。此外，該場館未來不僅能靠著籃球賽獲益，自9月6日起，將有一系列音樂會在此舉辦，包括重金屬樂團Metallica及舊金山交響樂團，預計也將帶來一筆不小的收益。

除了每個賽季約40多場勇士隊主場比賽外，大通中心也會成為演唱會及其他活動的場地，如世界摔角娛樂（World Wrestling Entertainment，WWE）的摔角節目SmackDown。根據舊金山紀事報最近的報導，勇士隊老闆拉科布說：「我們不只是一支球隊，我們現在是娛樂機構。」