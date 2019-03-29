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不堪260億鉅額虧損　Sony手機業務部裁員50％

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▲▼索尼（Sony）。（圖／路透）

▲ Sony將裁撤50％的手機業務部員工。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

日本知名大廠Sony智慧型手機業務節節敗退，還面臨260億的鉅額虧損，為了盡速止血，Sony宣布裁撤手機業務部50％的僱員，預計多達2000名員工會被裁掉。

綜合外媒報導，Sony不敵智慧型手機市場激烈競爭，將在2020年3月前，最多裁掉2千名員工，相當於目前手機事業總僱員人數的一半。日本國內員工將重新安排至其他業務部門任職，歐洲與大陸的員工則將直接裁撤，未來Sony會將業務將聚焦在歐洲、日本及東亞地區

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Sony近年在智慧型手機市場節節敗退，根據Statistica統計數據，2010年Sony的智慧手機市場占有率仍有3%，如今剩下不到1%，手機業務成為Sony為數不多的弱點之一，在本月結束的財政年，Sony將面臨著950億日元（約260億元台幣）的虧損

Sony發言人表示，為了削減成本，他們還將關閉其在北京的智慧型手機工廠，以期使虧損的手機業務從明年開始獲利。《路透》援引不願透露姓名的人士稱，關閉工廠後，Sony將只在泰國的一家工廠生產智慧型手機，但會繼續把部分生產外包給其他製造商

至於確切人員裁撤數量，Sony將祭出降低成本的措施，包括減少零部件採購、削減促銷活動費用等，將以成本削減的成效來決定人員削減規模。

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關鍵字：Sony,手機,虧損,裁員

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