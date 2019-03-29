國發會力推地方創生計畫　「以人為本」讓年輕人願意回流

▲國發會主委陳美伶。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國發會今（29）日舉辦創生專家輔導團啟動儀式，國發會主委陳美伶表示，今年是台灣地方創生元年，協助地方政府推動地方創生計畫，希望以人為本，讓人口外流問題得到解方，同時也要盤點產業，以及科技導入，以達到均衡台灣。

國發會陸續舉行近20場政策說明座談會或地方共識會議，除了讓地方了解在地DNA、共識、願景等過程之外，同時也聽取各界反映相關問題，因此整合各領域的專家學者成立輔導團，借助地方創生專家輔導團專長，進行事業診斷、指導，讓人口結構不再惡化。

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陳美伶致詞時表示，台灣面臨人口結構變動的問題，過去整體發展不均衡，2年前試辦地方創生，不過仍要有整體戰略計畫，特別涉及國安問題，因此行政院成立地方創生會報，訂出今年是地方創生元年，希望以人為本，讓人口回流，找到永續經營的模式。

陳美伶指出，過去中央政府投入地方政府的計畫，包括一鄉一產業、一鄉一物種等，多項計畫總經費相當高，歷年來已投入1500億元，但農民是否有因此獲利，年輕人願不願意留在農村，都必須重新檢視。

隨著數位經濟的來臨，陳美伶說，無論是產品的品牌行銷或是前端製造都需要翻轉，過去政府以補助方式來做計畫，現在則要改採投資策略，借用專家學者的輔導團共同找出各地所需，同時也會媒合企業來補助，形成生命共同體，才能做到永續經營。