網路成癮掰掰！6月起大陸青少年1天只能看40分鐘抖音

▲抖音是許多青少年會下載的App。（圖／記者洪聖壹攝）

大陸中心／綜合報導

大陸中央網絡安全和信息化委員會（下稱委員會）28日表示，為預防青少年網路成癮，將在6月開辦「抖音」「快手」「火山小視頻」等短片App試點防青少年沉迷系統，強制App為家長安裝「青少年模式」，以加大未成年人良性上網的引導力度。

據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）統計，截至2018年12月，短片App用戶規模達到6.48億，使用率達78.2％，而其中又以青少年用戶佔最高比例。

委員會表示，隨著短片App的快速發展，青少年不同程度的沉迷問題也逐漸浮現，因而受到家長與社會的詬病；為解決相關問題，委員會將在6月開辦青少年網路成癮預防試點政策。

▼大陸知名APP軟體「抖音」，以後不能再偷刷爸媽的卡「斗內」直播主了。（圖／翻攝自大陸網站）

抖音App發表新聞稿聲明，將對日前開辦的「向日葵計畫」中的青少年模式進行升級，加大未成年人上網的控制力度，「用戶每日首次登錄時，可根據彈窗提示選擇開啟青少年模式，瀏覽由『抖音青少年內容團隊』所篩選的短視頻內容。」

抖音表示，用戶進入青少年模式後，每天使用時間為「累計」40分鐘，且打賞、儲值、提現與直播等功能皆會停用；晚上22時到隔天6時，青少年模式用戶將被禁止使用。抖音聲明，以上情況均須由監護人輸入獨立密碼後才能繼續使用；一旦系統識別出疑似未成年用戶，將自動切換成「青少年模式」。

▲快手的微博上發表聲明，加強預防青少年網路成癮。（圖／微博／快手的微博）

快手App在官方微博上發布聲明，為配合國家互聯網訊息辦公室的指導，28日開始啟動更嚴格的「青少年模式」與「防沉迷舉措」。據悉，以上模式為去年4月推出的「家長控制模式」得加強版，會以「彈窗形式」提醒監護人設置「青少年模式」。

快App官方微博上提到，進入該模式後，用戶每日「累計」觀看時間不得超過40分鐘，超過將直接鎖定App，並跳出提醒視窗，只有監護人輸入密碼後才能再度使用。