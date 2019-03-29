佳世達新事業去年成長30%　陳其宏：今年力拚延續高成長

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）董事長陳其宏今天（29日）展望營運，強調聯合艦隊的策略奏效，依然朝著2022年高附加價值事業營收過半的目標邁進，不過今年整體景氣相對保守看待，因為變數較多，但仍積極擴展解決方案和醫療領域的新事業，力拚延續去年超過30%的高成長。

佳世達近年啟動聯合艦隊策略，跨足醫療領域、解決方案的新事業，其中醫療旗下有明基三豐、明基透析、明基口腔、明基聽力、怡安醫療器材、虹韻、凱圖國際、南京及蘇州明基醫院，解決方案有IPC產業的友通及拍檔科技，並投資眾福科技、宇迪光學等等。

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陳其宏表示，低毛利的時代已經過去，台灣要走向高附加價值產業，因此佳世達以優化現有事業經營、擴大醫療事業、布局解決方案、發展關鍵零組件的「四隻腳」，持續擴充聯合艦隊，朝著2022年高附加價值事業營收過半的目標邁進。

展望今年營運，陳其宏指出，今年在全球經濟情勢不穩定、台灣電子產業典範轉移到變數之下，保守看待整體景氣展望，並認為從今年第1季來看，產業明顯較不活絡，但是佳世達因為策略方向正確，積極擴展解決方案和醫療領域的新事業，力拚延續去年超過30%的高成長。

▲左起為佳世達董事長陳其宏、財務資深副總王淡如。（圖／記者姚惠茹攝）

以解決方案來說，佳世達去年相關營收突破百億元，毛利約30%左右，旗下友通第一樁投資案也在第1季完成，由工業電腦板卡跨入系統，今年則以核心運算能力「Computing」再擴大網路通訊「Networking」布局，攜手其陽科技搶攻網通資安市場。

此外，佳世達持續強化布局智慧解決方案，不僅與成大簽署智慧校園備忘錄，並與成大醫院聯手打造智慧醫院，以及攜手拍檔科技打造雲端融合、軟硬整合的智慧零售方案，拓展智慧工廠、智慧能源與智慧企業新客戶。

在醫療事業方面，佳世達去年相關營收近百億元，毛利約30%左右，旗下明基醫院營運健康，持續加強重點專科建設，已通過大陸胸痛中心與綜合卒中中心認證；凱圖今年第1季正式成立泰國分公司拓展東南亞透析市場。

此外，明基三豐積極拓展通路，第一季和馬來西亞醫材公司LKL集團簽訂經銷合約，拓銷超音波、手術燈、手術床；明基透析的人工腎臟已進入台灣、韓國、泰國、緬甸等市場；虹韻持續增加台灣門市據點；明基口腔強化數位牙科定位，多項新事業均帶動營收、毛利穩健成長。