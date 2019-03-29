10大爆紅台股出爐！　中小型個股成投資新寵

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擁有百萬下載量的Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布2019年第一季「十大爆紅台股榜」與「五大爆紅ETF榜」，根據新榜單顯示，內資大勝外資權值股，台灣中小型個股成投資客新寵兒；而受惠中美貿易戰趨緩，也帶動大陸ETF反彈猛漲。



「十大爆紅台股榜」

台股轉內資主導，中小型個股成投資寵兒



進入2019第一季，中小型個股成為投資人的關注焦點，佔據Yahoo奇摩股市App公布第一季「十大爆紅台股榜」中8成榜單，而只有二檔金融股國泰金（2882）與台新金（2887）屬於權值股入榜。綜觀榜單，零組件的電子股取代傳統的電子權值股，多檔蘋概股則受到iPhone新機銷售不如預期，而使瀏覽熱度大減，展現台股逐漸轉型為內資主導的趨勢。



勇奪爆紅台股榜榜首的明基材（8215）拜誠美材可能申請重整所賜，明基材極可能獲得偏光板產品的轉單，雖仍處於市場推估階段，但可見部分投資人已迫不及待要一窺究竟；其次則是PCB類股的燿華（2367），隨著蘋果新款AirPods即將上市，蘋果軟硬結合板積極拉貨，引發投資人討論熱潮，持續看好今年市場成長性，使蘋果供應鏈PCB廠燿華股價一飛沖天，排名第2。



而光學股也不遑多讓，隨著智慧型手機功能越來越多樣化，特別是多鏡頭相機模組已成為2019年主流，帶動光學股揚明光（3504）、亞光（3019）吸引投資人關注，分別名列第3名、與第8名；而搶進電競商機、推出電競顯示器的技嘉（2376），則排名第4。

至於5G題材從去年延燒至今，市場關注焦點也已從光纖類股，移轉到需求加溫的功率放大器（PA）、小型基地台等通訊零組件，亦帶動宏捷科 （8086）、智易（3596）名列榜上。



2019年第一季十大爆紅台股榜榜單

1. 明基材 （8215）

2. 燿華 （2367）

3. 揚明光 （3504）

4. 技嘉（2376）

5. 國泰金（2882）

6. 宏捷科（8086）

7. 智易（3596）

8. 亞光 （3019）

9. 美時（1795）

10. 台新金（2887）



「五大爆紅ETF榜」

中美貿易戰趨緩，中國相關ETF反彈猛漲



Yahoo奇摩股市App同步公布第一季「五大爆紅ETF榜」，隨著中美貿易戰衝突態勢減緩，陸股展開近3年以來最強反彈，不僅上證綜合指數從2,440上漲至3,129點，成交月均量也回升到2015年第四季的水準，上證指數未來有機會挑戰3,500點以上的目標區，吸引股民高度關注。第一季「五大爆紅ETF榜」中，有3席皆由大陸相關ETF拿下，包括富邦上証正2 （00633L）、國泰中國A50 （00636）、元大滬深300正2 （00637L），其餘入榜分別為富邦VIX （00677U）、及元大S&P原油正2 （00672L），然而過去深受台灣股民喜愛的台灣50 （0050）則意外跌出榜外。



2019年第一季五大爆紅ETF榜榜單

1. 富邦上証正2（00633L）

2. 富邦VIX（00677U）

3. 國泰中國A50（00636）

4. 元大滬深300正2（00637L）

5. 元大S&P原油正2（00672L）



「十大爆紅台股榜」與「五大爆紅ETF榜」兩排行榜，皆為根據Yahoo奇摩股市App 2019年Q1與2018年Q4 台股瀏覽量與ETF瀏覽量相比的季成長幅度排行榜。